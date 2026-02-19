Διακοπές στην υδροδότηση σήμερα σε περιοχές του Δ. Ακάμα λόγω βλάβης στο δίκτυο

Διακοπές στην υδροδότηση αναμένονται και σήμερα σε αρκετές περιοχές του Δήμου Ακάμα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η Τοπική Αρχή, ενημερώνεται το κοινό ότι χτες Τετάρτη 18/02/2026 και σήμερα 19/02/26, λόγω βλάβης στο δίκτυο υδατοπρομήθειας του Δήμου Ακάμα θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης.

Όπως αναφέρεται η διακοπή θα επηρεάσει αρκετές περιοχές του Δημοτικού Διαμερίσματος Πέγειας.

Ο Δήμος Ακάμα απολογείται για την ταλαιπωρία και ευελπιστεί στην γρήγορη αποκατάσταση της βλάβης.