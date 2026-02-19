Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σωτήρης Κοντιζάς: Ο «σοβαρός και τιμητικός» λόγος που ήταν εκτός MasterChef (βίντεο)

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αποκάλυψε τον λόγο της απουσίας του Σωτήρη Κοντιζά από το MasterChef

Ο Σωτήρης Κοντιζάς επέστρεψε στο πλατό του MasterChef.

Μάλιστα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αποκάλυψε τον λόγο της απουσίας του από τον μαγειρικό διαγωνισμό.

Η ανακοίνωση για την επιστροφή του

Ο γνωστός σεφ ταξίδεψε στην Ιαπωνία για μια σημαντική διάκριση.

«Ο λόγος που ο Σωτήρης απουσίαζε όλο αυτό το διάστημα ήταν σοβαρός και τιμητικός. Βρισκόταν στην Ιαπωνία γιατί το υπουργείο Δασών και Αλιείας της Ιαπωνίας τον όρισε πρεσβευτή καλής θελήσεως για την ιαπωνική γαστρονομία. Για εμάς εδώ είναι ιδιαίτερα τιμητικό γιατί ο Σωτήρης είναι ο πρώτος Έλληνας που η πρεσβεία του δίνει έναν τέτοιο τίτλο», ανακοίνωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

«Είναι πάρα πολύ τιμητικό, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ευχαριστώ, ντρέπομαι…» απάντησε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Πηγή: lifo.gr

