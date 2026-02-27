Αγωνία στην Τίμη για την εξαφάνιση 41χρονης μητέρας, έκκληση για συνδρομή των πολιτών

Στιγμές έντονης αγωνίας βιώνει η κοινότητα της Τίμης μετά την εξαφάνιση της 41χρονης Κυριακούλας Κουτσαβάκη, κατοίκου της περιοχής.

Σε δηλώσεις του , ο Αντιδήμαρχος Τίμης του Δήμου Ιεροκηπίας, Γιώργος Πολυκάρπου, ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή το κοινοτικό διαμέρισμα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, καλώντας οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία.

Όπως δήλωσε ο κ. Πολυκάρπου, η Αστυνομία διεξάγει εκτεταμένες έρευνες, στις οποίες συνδράμουν περίπολα, σκάφη της λιμενικής αστυνομίας και πτητικά μέσα. Το όχημα της 41χρονης εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες εγκαταλελειμμένο στην παραλία της Τίμης, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την τύχη της.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή των κοινοτήτων Τίμη, Κούκλια, Μανδριά και Αχέλεια, με τη συνδρομή και ελικοπτέρου από τη Μοίρα Επιχειρήσεων του Αεροδρομίου Πάφου.

Ο Αντιδήμαρχος εξέφρασε τη συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας προς την οικογένεια της 41χρονης, η οποία είναι μητέρα τριών ανήλικων παιδιών, εκφράζοντας την ελπίδα για σύντομη και θετική εξέλιξη στην υπόθεση.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς το κοινό, όπως οποιαδήποτε πληροφορία, όσο ασήμαντη κι αν φαίνεται, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τον εντοπισμό της.