Ο Δήμος Ακάμα στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τον Βιώσιμο Τουρισμό

Ο Δήμος Ακάμα συμμετέχει στην European Conference on Sustainable Tourism, η οποία φέτος γιορτάζει τα 20 χρόνια της πρωτοβουλίας CSTI στην Cyprus.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το σημαντικό αυτό ορόσημο σηματοδοτεί δύο δεκαετίες συλλογικής προσπάθειας για τη διαμόρφωση ενός πιο υπεύθυνου, ανθεκτικού και περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η συμμετοχή του Δήμου Ακάμα στη διάσκεψη επιβεβαιώνει τη σταθερή του δέσμευση στην προώθηση πολιτικών που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον. Μέσα από τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς, θεσμούς και οργανισμούς, ο Δήμος επιδιώκει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και καινοτόμων λύσεων που συμβάλλουν στη μετάβαση προς ένα πιο πράσινο και ποιοτικό τουριστικό προϊόν.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας CSTI, ο Δήμος Ακάμα συνεχίζει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο, υλοποιώντας δράσεις που στοχεύουν στη δημιουργία παραλιών χωρίς πλαστικά και στην εφαρμογή βιώσιμης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών.

Η προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς, προσθέτει στην ανακοίνωση του ο Δ. Ακάμα,και ιδιαίτερα των μοναδικών τοπίων και της πλούσιας βιοποικιλότητας της περιοχής του Ακάμα,αποτελεί βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο μέρος του οράματός για το μέλλον.

Με υπευθυνότητα, συνεργασία και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ο Δήμος Ακάμα συνεχίζει να επενδύει σε ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που σέβεται το περιβάλλον, ενδυναμώνει τις τοπικές κοινότητες και διασφαλίζει τη διατήρηση των φυσικών πόρων για τις επόμενες γενιές.