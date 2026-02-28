Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη: Στο Σύνταγμα η κεντρική εκδήλωση, συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία των Τεμπών και ένα κύμα κινητοποιήσεων θα εξελίσσεται από νωρίς σε όλη τη χώρα, στην μνήμη των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα.

Στη διάρκεια της εβδομάδας, η μία μετά την άλλη ανακοινώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης ανά την επικράτεια κι ενώ τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν στις συγκεντρώσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπου θα τοποθετηθούν από βήματος πολλοί συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος.

Στην συγκέντρωση του Συντάγματος αναμένεται να δοθεί ο λόγος, πλην των συγγενών των θυμάτων, και σε εκπροσώπους εργατικών σωματείων και άλλων συλλόγων, αλλά και σε φοιτητές, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο οι διοργανωτές να υπομνήσουν το αποτύπωμα της τραγωδίας των Τεμπών στην νέα γενιά, με δεδομένο ότι στην πλειοψηφία τους τα θύματα υπήρξαν άτομα νεαρής ηλικίας. Το λόγο στην συγκέντρωση του Συντάγματος αναμένεται να λάβει και ο Παύλος Ασλανίδης, Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων «Τέμπη 2023», ο οποίος τοποθετήθηκε με φόντο την επέτειο και με αφορμή τα αποκαλυπτήρια αφιερωματικού μνήμειου στην Καισαριανή, όπου αναγράφονται τα ονόματα των θυμάτων, στα τέλη της εβδομάδας.

«Γρίφος» η Καρυστιανού

Μέχρι χθες το απόγευμα, ωστόσο, οι διοργανωτές της εκδήλωσης μνήμης στο Σύνταγμα δεν είχαν ακριβή εικόνα για το εάν τελικά επιλέξει να τοποθετηθεί από το βήμα της συγκέντρωσης η Μαρία Καρυστιανού, αν και οι πληροφορίες θέλουν την ίδια να δίνει το παρών στην συγκέντρωση της Πλατείας Συντάγματος. Η ίδια, πάντως, στα μέσα της εβδομάδας απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα -μέσω οπτικοακουστικού μηνύματος- στην συγκέντρωση του Συντάγματος, γεγονός που ενισχύει τις πιθανότητες να θελήσει να απευθυνθεί στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.

Παρόλα αυτά, η «σκαλέτα» της εκδήλωσης έχει ολοκληρωθεί ως προς τη λίστα και τη σειρά των ομιλητών από τους διοργανωτές (με ορισμένες πληροφορίες να θέλουν ότι θα τηρηθεί η σειρά αλφαβητικά), αλλά και ως προς τις ιδιότητές τους, οι οποίες θα υποδηλώνουν τη σχέση τους με τα θύματα.

Στο Άγαλμα Βενιζέλου, στην Πλατεία Αριστοτέλους θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Συγγενών θυμάτων των Τεμπών και στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται να μιλήσουν από μικροφώνου αρκετοί από τους συγγενείς των νεκρών, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

«Ειρηνικό συλλαλητήριο»

Εν τω μεταξύ, παράλληλες εκδηλώσεις μνήμης θα πραγματοποιηθούν στις 12 σήμερα το μεσημέρι από άκρη σε άκρη της χώρας, με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Παύλο Ασλανίδη να στέλνει μήνυμα χθες προς τους συμμετέχοντες από το protothema.gr.

Μιλώντας στην «Πρώτη Λέξη» και στον Αντώνη Σρόιτερ, ο κύριος Ασλανίδης ξεκαθάρισε προς πάσα κατεύθυνση ότι “θέλουμε ειρηνικό συλλαλητήριο, όχι βία και σπασίματα», ενώ Ζητάει να μην επιτρέψει κανείς να γίνουν επεισόδια, αλλά και να μην προσπαθήσουν κόμματα να εκμεταλλευτούν και πάλι πολιτικά τη συγκέντρωση.«Πολλά κόμματα θέλησαν να πάρουν ψήφους από την τραγωδία. Και βοήθεια ουσιαστική δεν βρήκαμε από κανένα κόμμα, με εξαίρεση την παρουσία μας στην Ευρωβουλή», όπως ανέφερε ο Παύλος Ασλανίδης, ενώ αποκάλυψε πως τηλεφώνησε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και της ζήτησε να σταματήσει να τσακώνεται στη Βουλή στο όνομα των παιδιών τους.

Κινητοποιήσεις στη Λάρισα

Στη Λάρισα, την πόλη που βρέθηκε στο επίκεντρο της τραγωδίας, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης και απεργιακές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή συγγενών των θυμάτων, φορέων και πολιτών, ενώ πλήθος τοπικών φορέων καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στις συγκεντρώσεις, στην απεργιακή συγκέντρωση και στις υπόλοιπες δράσεις.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι το Εργατικό Κέντρο Ν. Λάρισας, η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Λάρισας, ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας, το Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Λάρισας, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης Ν. Λάρισας, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας και φοιτητικοί σύλλογοι, με αιτήματα «για δικαιοσύνη, ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές και καταδίκη πολιτικών που θεωρούν ότι οδήγησαν στην τραγωδία».

Σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, πραγματοποιείται η κεντρική συγκέντρωση στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας. Σωματεία εργαζομένων, φοιτητικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς έχουν απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής, ζητώντας δικαιοσύνη για τα θύματα και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Παράλληλα, στις 13:00 θα τελεστεί τρισάγιο στο σημείο της σύγκρουσης στα Τέμπη, παρουσία συγγενών των θυμάτων και πολιτών, που επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής. Στο σημείο έχουν τοποθετηθεί στεφάνια και λουλούδια, ενώ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Επίσης, στις 19:00 το απόγευμα, έχει προγραμματιστεί και μεγάλη συναυλία στη Λάρισα αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων.

Τις προηγούμενες ημέρες, πολίτες κάθε ηλικίας συγκεντρώνονταν στο μνημείο των θυμάτων στην πλατεία ΟΣΕ, αφήνοντας λουλούδια, κεριά και χειρόγραφα μηνύματα στη μνήμη των 57 νεκρών. Ο χώρος είχε μετατραπεί σε σημείο σιωπηλής τιμής, με συγγενείς και φίλους των θυμάτων να περνούν διακριτικά, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Η σημερινή επέτειος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις 23 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την υπόθεση.

Η δικαστική διαδικασία, που αναμένεται να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του όγκου της δικογραφίας και του αριθμού των κατηγορουμένων και των μαρτύρων και θεωρείται κομβική για την απόδοση ευθυνών και την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στη σύγκρουση των δύο τρένων.

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ