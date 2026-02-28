Ο εχθρός ανάμεσά μας

Οι πρόσφατες συζητήσεις για τον αφθώδη πυρετό αναδεικνύουν, για ακόμη μία φορά, την αδυναμία της κυπριακής κοινωνίας να καταγράψει και να αντιμετωπίσει το πραγματικό πρόβλημα στη σωστή του διάσταση. Η κοινωνία χωρίζεται στα δύο: από τη μια οι κτηνοτρόφοι και από την άλλη οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (Κρατική Μηχανή), με μια μερίδα της διχασμένης κοινής γνώμης να στρατολογείται πίσω από καθεμία πλευρά. Είτε είσαι με τη μία ομάδα είτε με την άλλη. Συμμαχούμε με πλευρές και όχι δεδομένα.

Οι κτηνοτρόφοι τα ρίχνουν όλα στην κυβέρνηση που αδράνησε και απαιτούν αποζημιώσεις. Η Κρατική Μηχανή τα ρίχνει όλα στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι έφεραν «παράνομα» ακατάλληλο σανό ή/ και ζώα και καθυστέρησαν εσκεμμένα να αναφέρουν την εκδήλωση της ασθένειας… άρα ας πληρώσουν τη ζημιά που οι ίδιοι προκάλεσαν.

Ας υποθέσουμε ότι ισχύει, (δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω), 100% το δεύτερο. Κύριε, πέρασες από παράνομο σημείο, έφερες σανό χωρίς έλεγχο, μόλυνες τα ζώα σου, δεν το ανέφερες… να πληρώσεις το κόστος της ανευθυνότητας και της εγκληματικής σου ενέργειας. Λογικό; Για αυτόν που το διέπραξε, ναι. Να πάει και φυλακή, να δημευθεί και η περιουσία του. Όμως δεν είναι όλοι που το έπραξαν. Υπάρχουν και τίμιοι κτηνοτρόφοι, που ενεργούσαν συμμορφωμένοι με όλους τους κανονισμούς και θα έχουν τεράστιο κόστος. Θα αφήσουμε και αυτούς να καταστραφούν;

Αυτή είναι η προβληματική προσέγγιση που ακολουθούμε σε όλα, σοβαρά και μη, τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε. Ο κτηνοτρόφος δεν είναι εχθρός των Κρατικών Υπηρεσιών. Ο «κακός» κτηνοτρόφος είναι ο καλύτερος σύμμαχος των «κακών» Κρατικών Υπηρεσιών — και το αντίστροφο.

Την ίδια νοοτροπία ακολουθήσαμε και σε άλλα σοβαρά προβλήματα: το κούρεμα καταθέσεων και αξιογράφων, τα εργασιακά δυστυχήματα, την κακομεταχείριση εργατών, το μεταναστευτικό και το ξένο εργατικό δυναμικό, ακόμη και στο κυπριακό… παντού, σε όλα.

Δημιουργείται ένα σοβαρό πρόβλημα σε ανεξέλεγκτο συγκρότημα όπου στεγάζονται ξένοι παράνομοι μετανάστες και προσπαθούμε να εξαλείψουμε όλα τα συγκροτήματα που φιλοξενούν ξένους. Έχουμε πνιγμό σε μια δημόσια πισίνα επειδή κοιμήθηκε ο ναυαγοσώστης και τρέχουμε να αυξήσουμε τους ναυαγοσώστες παντού… λες και αυτοί που κοιμούνται θα σταματήσουν.

Δυστυχώς, αυτή η νοοτροπία προωθεί πρόσωπα σε θέσεις-κλειδιά (δείτε τους περισσότερους που εκπροσωπούν οργανωμένα σύνολα), τα οποία το μόνο που ξέρουν είναι να δαιμονοποιούν, να εκφοβίζουν και να επικρίνουν την «άλλη, την κακή σε όλα» πλευρά. Αυτό οδηγεί σε μια μορφή αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Προστατεύει τα μαύρα πρόβατα, σε όποια ομάδα και αν βρίσκονται, και διαιωνίζει τα πραγματικά προβλήματα.

Ο πραγματικός εχθρός των έντιμων κτηνοτρόφων είναι ο «συνάδελφος» που έκανε ό,τι έκανε. Ο πραγματικός εχθρός των έντιμων εργοδοτών είναι ο «συνάδελφός» τους που κακομεταχειρίστηκε τους υπαλλήλους του. Ο εχθρός της έντιμης Κρατικής Μηχανής είναι ο «συνάδελφος» που βαρέθηκε να κάνει τον έλεγχο. Στην άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος, ο καλύτερος σύμμαχος του έντιμου υπαλλήλου είναι ο τυπικός και έντιμος εργοδότης. Οι έντιμοι είναι — ή θα έπρεπε να είναι — σύμμαχοι και να συνεργάζονται, σε όποια ομάδα και αν βρίσκονται. Δεν είναι αγώνα ποδόσφαιρο που παίζουμε, είναι με τις ζωές μας, είναι με την ευμάρεια μας.

Οι απόψεις που εκφράζονται είναι προσωπικές