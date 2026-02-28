Ο Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε να αγοράσει παλάτι στο Μαρόκο μία ημέρα πριν από τη σύλληψή του -Νέες αποκαλύψεις

Ένα πολυτελές παλάτι στο Μαρόκο επιχείρησε να αποκτήσει ο Τζέφρι Έπσταϊν μόλις μία ημέρα ημέρα πριν από τη σύλληψή του τον Ιούλιο του 2019 με κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ο Έπσταϊν υπέγραψε έμβασμα ύψους 14,95 εκατ. δολαρίων στις 5 Ιουλίου 2019 - την τελευταία μεγάλη οικονομική συναλλαγή του πριν συλληφθεί στη Νέα Υόρκη -.

Το παλάτι «ανάμεσα στους φοίνικες» που μαγνήτισε τον Έπσταϊν

Η ιδιοκτησία που είχε βάλει στο στόχαστρο ο καταδικασμένος παιδεραστής χρηματιστής ονομάζεται Bin Ennakhil («Ανάμεσα στους Φοίνικες») και βρίσκεται στην πολυτελή συνοικία Palmeraie του Μαρακές.

Πρόκειται για ένα επιβλητικό συγκρότημα, το οποίο έχει χαρακτηριστεί αρχιτεκτονικό αριστούργημα, χτισμένο από 1.300 τεχνίτες με περίτεχνα σκαλίσματα και μωσαϊκά. Το κτήμα περιλαμβάνει εκτεταμένους κήπους με τριανταφυλλιές και πορτοκαλιές, δεντροστοιχίες με φοίνικες που οδηγούν σε διακοσμητικές λίμνες και μαρμάρινες βρύσες.

Ο Έπσταϊν επιδίωκε να αποκτήσει το ακίνητο ήδη από το 2011. Ωστόσο, οι διαφωνίες για την αποτίμηση και τη δομή της συναλλαγής καθυστέρησαν επί χρόνια τη συμφωνία.

Αρχικά ο Έπσταϊν θεωρούσε υπερβολική την τιμή των 55 εκατ. ευρώ που ζητούσε ο Γερμανός ιδιοκτήτης Gunter Kiss, με αποτέλεσμα να παγώσουν οι διαπραγματεύσεις.

Τελικά, το 2019 επήλθε κατ’ αρχήν συμφωνία για την αγορά της υπεράκτιας εταιρείας που κατείχε το ακίνητο έναντι 18 εκατ. ευρώ.

Σενάρια περί «καταφυγίου» του Έπσταϊν στο Μαρόκο

Η χρονική σύμπτωση της μεταφοράς χρημάτων με τη σύλληψή του πυροδότησε εικασίες. Το Μαρόκο δεν έχει συνθήκη έκδοσης με τις ΗΠΑ και τοπικά ΜΜΕ υπέθεσαν ότι ο Έπσταϊν ίσως επιδίωκε να εξασφαλίσει ένα πιθανό καταφύγιο σε περίπτωση άσκησης νέων διώξεων.

Ωστόσο, στα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν δεν υπάρχει αναφορά ότι ο ίδιος εξέταζε το Μαρόκο ως ασφαλές καταφύγιο για να αποφύγει την τσιμπίδα των αμερικανικών Αρχών. Μάλιστα, πρώην συνεργάτης του Έπσταϊν, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, φέρεται να εκτίμησε σύμφωνα με το BBC ότι η κίνηση του χρηματιστή δείχνει πως «δεν είχε ιδέα» για την επικείμενη σύλληψή του, αν και παραδέχθηκε ότι «θα είχε νόημα να σκέφτεται ένα μέρος όπου θα μπορούσε να ζει σαν βασιλιάς».

Τρεις ημέρες μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν, ο λογιστής του, Ρίτσαρντ Καν, ακύρωσε το έμβασμα και η αγοραπωλησία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Οι μακροχρόνιοι δεσμοί με το Μαρόκο

Οι σχέσεις του Έπσταϊν με το Μαρόκο χρονολογούνται τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η «σκλάβα του σεξ» του Έπσταϊν, Βιρτζίνια Τζιούφρε, έχει περιγράψει στα απομνημονεύματά της ένα ταξίδι της στην Ταγγέρη μαζί με τον Έπσταϊν και τη συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ, με σκοπό την επιθεώρηση πολυτελών ακινήτων και την άντληση έμπνευσης για διακόσμηση σε μαροκινό στιλ.

Τράπεζα Εντμόντ ντε Ρότσιλντ: Μέτρα προστασίας υπέρ των πελατών της μετά την εμπλοκή της διευθύντριας στην υπόθεση Έπσταϊν

Το 2002, ο Έπσταϊν είχε παρευρεθεί και στον γάμο του βασιλιά του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ΄, συνοδευόμενος από τη Μάξγουελ.

Μετά την καταδίκη του το 2008 στις ΗΠΑ για προσέλκυση ανηλίκου με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την αποφυλάκισή του το 2010, το ενδιαφέρον του Έπσταϊν για το Μαρόκο φαίνεται να εντάθηκε. Τα έγγραφα δείχνουν ότι πραγματοποιούσε τακτικές επισκέψεις στη βορειοαφρικανική χώρα από το 2012, διαμένοντας στην Palmeraie, όπου κατοικούν εύποροι αλλοδαποί και μέλη βασιλικών οικογενειών της Μέσης Ανατολής.

Πολύπλοκες διαπραγματεύσεις

Την αναζήτηση ακινήτου φέρεται να συντόνιζε η τότε σύντροφός του Έπσταϊν, Καρίνα Σούλιακ, ενώ στις διαπραγματεύσεις ενεπλάκη η εταιρεία Kensington Luxury Properties.

Σε κάποια φάση, προτάθηκε δομή συναλλαγής που προέβλεπε την καταχώριση της πώλησης στις μαροκινές Αρχές για 10 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα θα καταβαλλόταν μεγαλύτερο ποσό για τις μετοχές της υπεράκτιας εταιρείας που κατείχε το ακίνητο – μια στρατηγική που, σύμφωνα με τα έγγραφα, θα περιόριζε τις φορολογικές επιβαρύνσεις.

Η εταιρεία αρνήθηκε ότι υπήρξε οποιαδήποτε παράνομη ή ανήθικη πρόθεση φοροαποφυγής, υποστηρίζοντας ότι η συναλλαγή δεν παραβίαζε τη μαροκινή νομοθεσία.

Τελικά, ο Έπσταϊν επέλεξε να προχωρήσει μόνο με την αγορά των μετοχών της υπεράκτιας εταιρείας και βρισκόταν στη διαδικασία διευθέτησης της καταχώρισης της ιδιοκτησίας στο Μαρόκο όταν συνελήφθη.

Η υπόθεση του παλατιού προστίθεται πλέον στα πολυάριθμα οικονομικά και διεθνή νήματα που συνεχίζουν να ξετυλίγονται γύρω από το δίκτυο και τις κινήσεις του Τζέφρι Έπσταϊν, χρόνια μετά τον θάνατό του το 2019.

