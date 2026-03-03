Συμμετοχή της ΕΤΑΠ Πάφου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ITB Βερολίν

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ Πάφου) συμμετέχει από σήμερα στη διεθνή τουριστική έκθεση ΙΤΒ που πραγματοποιείται στο Βερολίνο μεταξύ 3-5 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο της στοχευμένης στρατηγικής της για την ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής ροής από τη Γερμανική αγορά.

Η παρουσία της ΕΤΑΠ Πάφου στην έκθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει του προγραμματισμού τακτικών και ναυλωμένων πτήσεων που υπάρχει για το καλοκαίρι 2026 από την Γερμανία.

Συγκεκριμένα στην Πάφο αναμένονται 3 εισερχόμενες εβδομαδιαίες πτήσεις από Μόναχο με τη Lufthansa καθώς και 9 πτήσεις από άλλα σημαντικά αεροδρόμια της Γερμανίας από την Ryanair όπως επίσης και αριθμός ναυλωμένων πτήσεων.

Οι εν λόγω εξελίξεις δημιουργούν μια πιο ενισχυμένη δυναμική για την προσέλκυση επισκεπτών και ενισχύει περαιτέρω τη συνδεσιμότητα της περιοχής με μία από τις σημαντικότερες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια της ΙΤΒ η ΕΤΑΠ Πάφου συμμετέχει όπως κάθε χρόνο μέσα από τον εκθεσιακό χώρο της Κύπρου και προβάλλει το πολυθεματικό και διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν της περιοχής, με έμφαση στον πολιτισμό και την ιστορία, τη φύση και την ύπαιθρο, τον αθλητικό, ενεργό τουρισμό και τη γαστρονομία.

Παράλληλα, παρέχει πληροφόρηση σε επαγγελματίες του κλάδου, με στόχο τη δημιουργία νέων συνεργασιών και την ενίσχυση της προβολής της Πάφου στη Γερμανική αγορά. Επιπρόσθετα, η ΕΤΑΠ Πάφου καθώς και 3 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Πάφο μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, SMARTIES for SME’S θα συμμετάσχουν σε παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων και συναντήσεων για την πορεία του έργου, μια δραστηριότητα την οποία συντονίζει ο Ιταλός εταίρος του προγράμματος (ΕΝΙΤ- Italian National Tourism Board).

Η συμμετοχή της ΕΤΑΠ Πάφου στην έκθεση ΙΤΒ Βερολίνου, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο συστηματικών δράσεων εξωστρέφειας, που αποσκοπούν στη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, τη μείωση της εποχικότητας και την καθιέρωση της Πάφου ως ελκυστικού, σύγχρονου και ποιοτικού προορισμού για το Γερμανικό ταξιδιωτικό κοινό.