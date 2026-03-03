Eurostat: Αυξήθηκε το χάσμα απασχόλησης μεταξύ των φύλων στην Κύπρο

Το 2024 το χάσμα απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών αυξήθηκε στην Κύπρο κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2014 (7,7 μ.μ.), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).

Κατά την ίδια περίοδο, το χάσμα αυξήθηκε επίσης στη Βουλγαρία (+1,4 μ.μ.), στη Ρουμανία (+0,6 μ.μ.) και στην Ιταλία (+0,5 μ.μ.), ενώ στην Ελλάδα παρέμεινε αμετάβλητο σε 18,8 μ.μ. Σημειώνεται ότι το χάσμα απασχόλησης μεταξύ των φύλων ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των ποσοστών απασχόλησης ανδρών και γυναικών ηλικίας 20-64 ετών.

Στην ΕΕ συνολικά, το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών το 2024 ανήλθε σε 80,8%, ενώ των γυναικών σε 70,8%, με αποτέλεσμα ένα μέσο χάσμα 10,0 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ των φύλων, σύμφωνα με τη Eurostat.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες συμμετέχουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στην μερική απασχόληση (27,8% έναντι 7,7% των ανδρών), σε προσωρινές συμβάσεις (11,3% έναντι 8,9%) και σε καταστάσεις υποαπασχόλησης (3,6% έναντι 1,6%).

Σε επίπεδο 22 κρατών μελών, το υψηλότερο χάσμα το 2024 καταγράφηκε στην Ιταλία (19,4 μ.μ.). Ακολουθούν η Ελλάδα (18,8 μ.μ.) και η Ρουμανία (18,1 μ.μ.). Αντίθετα, το χάσμα ήταν σχεδόν αμελητέο στη Φινλανδία (0,7 μ.μ.) και σχετικά μικρό στη Λιθουανία (1,4 μ.μ.) και στην Εσθονία (1,7 μ.μ.).

Μεταξύ 2014 και 2024, το χάσμα απασχόλησης μειώθηκε κατά 1,1 μ.μ. στην ΕΕ, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στη Μάλτα (-13,2 μ.μ.), ενώ άλλες χώρες παρουσίασαν μικρότερη μείωση, όπως το Λουξεμβούργο (-7,4 μ.μ.), η Τσεχία (-4,9 μ.μ.) και η Γαλλία (-0,2 μ.μ.).

Πηγή: ΚΥΠΕ