Διαμαρτυρία κτηνοτρόφων για τις θανατώσεις ζώων λόγω αφθώδους πυρετού – Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μιλούν για υποχρεωτική εφαρμογή της νομοθεσίας

Περίπου 30 κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης σε περιοχή των Λιβαδιών, διαμαρτυρόμενοι για τη θανάτωση ζώων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε μονάδες όπου εντοπίστηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού.

Οι κτηνοτρόφοι υποστηρίζουν ότι τα ζώα τους είναι ασυμπτωματικά και ζητούν αναστολή των θανατώσεων, εφαρμογή καραντίνας και επαναληπτικά τεστ.

Η Νικούλα Γεωργίου, ιδιοκτήτρια φάρμας που περιλαμβάνεται στα 11 νέα κρούσματα που εντοπίστηκαν την Κυριακή, ανέφερε ότι «στις φάρμες που αποφασίστηκε θανάτωση δεν υπάρχει ενεργός ιός» και ότι η ενημέρωση έγινε μόνο προφορικά, χωρίς γραπτές αποφάσεις ή δικαίωμα ένστασης. Όπως είπε, διαθέτει 260 αιγοπρόβατα και τα ζώα της δεν παρουσιάζουν συμπτώματα.

Από την πλευρά του, ο κτηνοτρόφος Σπύρος Χατζηκυριάκου ανέφερε ότι οι εξετάσεις δείχνουν αντισώματα, γεγονός που – όπως υποστήριξε – καταδεικνύει ανθεκτικότητα και όχι ενεργή νόσο. Ζήτησε να τεθούν οι μονάδες σε καθεστώς περιορισμού, χωρίς μετακινήσεις ζώων, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Ο Νικόλας Δημητρίου έκανε λόγο για «καθαρή δολοφονία», υποστηρίζοντας ότι δεν εντοπίστηκαν συμπτωματικά ζώα και ζητώντας καραντίνα αντί θανάτωσης.

Η απάντηση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Σε ανακοίνωσή τους, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες τονίζουν ότι η θανάτωση όλων των ζώων σε κτηνοτροφική μονάδα όπου εντοπίζεται θετικό κρούσμα αφθώδους πυρετού είναι επιβεβλημένη και δεν προβλέπεται καμία παρέκκλιση.

Όπως αναφέρεται, με τον εντοπισμό των πρώτων κρουσμάτων ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για ασθένειες κατηγορίας Α σε χερσαία ζώα και εφαρμόζονται πλήρως όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης για θανάτωση του συνόλου των ζώων της προσβληθείσας εκτροφής. Η υποχρέωση αυτή, σημειώνεται, απορρέει από το ενωσιακό δίκαιο.

Οι ΚΥ επισημαίνουν ότι οι ενέργειες υλοποιούνται στο πλαίσιο ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού, με επιστημονική καθοδήγηση και σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του ευρωπαϊκού και εθνικού κανονιστικού πλαισίου.

Ενημέρωση και μέτρα βιοασφάλειας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 15 Δεκεμβρίου είχαν πραγματοποιηθεί ενημερώσεις προς αγροτικές οργανώσεις και οργανώσεις κτηνοτρόφων, τόσο με επιστολές όσο και με συναντήσεις, για τα μέτρα διαχείρισης της νόσου. Με τον εντοπισμό κρούσματος στις ελεύθερες περιοχές, οι κτηνοτρόφοι ενημερώθηκαν εκ νέου για τα μέτρα βιοασφάλειας.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναγνωρίζουν την αγωνία των κτηνοτρόφων και το οικονομικό πλήγμα που υφίστανται, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι ο αφθώδης πυρετός δεν επηρεάζει τον άνθρωπο.

Η αντιπαράθεση, ωστόσο, παραμένει σε εξέλιξη, με τους κτηνοτρόφους να ζητούν εναλλακτική διαχείριση της κατάστασης και τις αρμόδιες αρχές να επιμένουν στην αυστηρή εφαρμογή του ισχύοντος πλαισίου.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ