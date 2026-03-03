Δ.Ιεροκηπίας : Προληπτική ενημέρωση προς τους κατοίκους των Δημοτικών διαμερισμάτων Τίμης και Αχέλειας

Κατόπιν επικοινωνίας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτικής Άμυνας Πάφου, ο Δ.Ιεροκηπίας ενημερώνει προληπτικά και στο πλαίσιο της ετοιμότητας τους κάτοικοι των Δημοτικών Διαμερισμάτων Τίμης και Αχέλειας ότι, σε περίπτωση ήχησης των σειρήνων και ανάγκης εκκένωσης των περιοχών τους, θα πρέπει να κατευθυνθούν προς τη Γεροσκήπου.

Οι προκαθορισμένοι χώροι φιλοξενίας στη Γεροσκήπου έχουν οριστεί ως εξής: Αίθουσες Πολλαπλών Χρήσεων Α’ & Β’ Δημοτικών Σχολείων Γεροσκήπου Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει αποκλειστικά προληπτικό χαρακτήρα και εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων ετοιμότητας καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Δ.Ιεροκηπίας.