Το Βερολίνο δεν σχεδιάζει προς το παρόν να στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Υπόθεση απάτης με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα διερευνά στην Πάφο η Αστυνομία

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με επενδύσεις μέσω διαδικτύου διερευνά στην επαρχία Πάφου η Αστυνομία, μετά από καταγγελία που υπέβαλε χθες στο ΤΑΕ Πάφου, άντρας ηλικίας 66 ετών.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 66χρονου, άγνωστα του πρόσωπα επικοινώνησαν μαζί του μέσω διάφορων διαδικτυακών πλατφόρμων επικοινωνίας στο χρονικό διάστημα μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου, 2025 και τον έπεισαν να προβεί σε δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Ακολουθώντας τις οδηγίες των υπόπτων, ο 66χρονος μετέφερε μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, χρηματικό ποσό ύψους 89,816 ευρώ, σε πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων, όπου οι ύποπτοι του είχαν δημιουργήσει λογαριασμό.

Αφού τον Νοέμβριο ο 66χρονος έχασε οποιαδήποτε επικοινωνία με τους υπόπτους, καθώς και οποιαδήποτε πρόσβαση στους λογαριασμούς που εκείνοι του είχαν δημιουργήσει, υποψιάστηκε ότι είχε εξαπατηθεί.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Πάφου.

Η Αστυνομία, με αφορμή και την νέα αυτή καταγγελία απάτης, συστήνει προσοχή στο κοινό, σε σχέση με τη διενέργεια οποιωνδήποτε συναλλαγών και επενδύσεων μέσω διαδικτύου.

Συστήνεται στο κοινό όπως συνεργάζεται μόνο με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους, για οποιεσδήποτε χρηματοπιστωτικές επενδύσεις.

 Επισημαίνεται ότι, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και τραπεζικών καρτών, κωδικοί πρόσβασης σε διαδικτυακούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να προστατεύονται και ουδέποτε να γνωστοποιούνται σε οποιαδήποτε πρόσωπα.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα