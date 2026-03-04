Το Βερολίνο δεν σχεδιάζει προς το παρόν να στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο

Παρουσίαση της συλλογής διηγημάτων «Φτερουγίσματα Ονείρων» του Ελευθέριου Πλουτάρχου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Οι Εκδόσεις Ηλία Επιφανίου και ο συγγραφέας Ελευθέριος Πλουτάρχου (ποιητής, εκπαιδευτικός, πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου) διοργανώνουν την παρουσίαση της συλλογής διηγημάτων «Φτερουγίσματα Ονείρων » που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, ώρα 19:00, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λεμεσού (16ης Ιουνίου 1943, 7, Λεμεσός, 3022).

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Εύρος Αλεξάνδρου, Πρόεδρος Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού, ο Ηλίας Παντελίδης, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, ο Γιώργος Πετούσης, Πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης», ο Άθως Χατζηματθαίου, Πρόεδρος των Πνευματικών Οριζόντων Λεμεσού και ο Ηλίας Επιφανίου, εκδότης.

Το βιβλίο θα παρουσιάσει η Μαρία Περατικού-Κοκαράκη, φιλόλογος ποιήτρια και συγγραφέας. Θα διαβάσουν αποσπάσματα η Αδελαΐδα Παπαγεωργίου, ποιήτρια, συγγραφέας και η Μάρθα Κανάρη, εκπαιδευτικός και ποιήτρια.

Θα ακολουθήσει αντιφώνηση από τον συγγραφέα. Την εκδήλωση θα παρουσιάζει και θα συντονίζει η Έλενα Μακρυγιάννη-Βρυωνίδου, συγγραφέας.

Το μουσικό μέρος επιμελείται ο Μάριος Κολώνιας. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της αδερφής του συγγραφέα, Άντρης Πλουτάρχου-Παφίτη. Στηρίζουν οι Εκδόσεις Ηλία Επιφανίου, η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου, το Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού, η Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης» και οι Πνευματικοί Ορίζοντες Λεμεσού.

