Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Κανονικά σε λειτουργία τα ιδιωτικά σχολεία της Πάφου, καθησυχαστικός ο Γιώργος Κουτσίδης

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Κανονικά συνεχίζεται η λειτουργία όλων των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης στην επαρχία Πάφου, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών, σύμφωνα με δηλώσεις στον «Π» του Αναπληρωτή Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου, Γιώργο Κουτσίδη.

Σε τοποθέτησή του, ο κ. Κουτσίδης διαβεβαίωσε ότι και τα τέσσερα ιδιωτικά σχολεία της Πάφου – TLC Private School, International School of Paphos, Aspire Private British School και Lumio Private School, λειτουργούν χωρίς προβλήματα, όπως και όλα τα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της επαρχίας.

Όπως διευκρίνισε, τα ιδιωτικά σχολεία της Πάφου είναι εξατάξια Γυμνάσια - Λύκεια και παράλληλα διαθέτουν Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, καλύπτοντας πλήρως όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Το μοναδικό σχολείο που παραμένει κλειστό είναι το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό στην κοινότητα Ακρωτηρίου, ενώ όλες οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες λειτουργούν κανονικά.

Ο κ. Κουτσίδης ανέφερε επίσης ότι βρίσκονται σε ισχύ τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, επισημαίνοντας πως από χθες Τρίτη έχει σταλεί υπενθύμιση προς τις σχολικές μονάδες για την αυστηρή εφαρμογή τους, σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε ανάγκη.

Παράλληλα, κάλεσε τους γονείς να παραμείνουν ψύχραιμοι, τονίζοντας ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

 «Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά και η προσέλευση των μαθητών είναι ικανοποιητική», κατέληξε, στέλνοντας μήνυμα σταθερότητας και ομαλότητας στην εκπαιδευτική κοινότητα της Πάφου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα