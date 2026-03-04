Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ΑΛΜΑ ετοιμάζονται να ανακοινώσουν συνεργασία στις βουλευτικές εκλογές

Συμπόρευση με το Κίνημα ΑΛΜΑ στις βουλευτικές εκλογές αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η ανεξάρτητη βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Η κ. Χαραλαμπίδου θα παραχωρήσει αύριο Πέμπτη, στις 11:00 π.μ., δημοσιογραφική διάσκεψη Τύπου, με θέμα τις βουλευτικές εκλογές και τις τρέχουσες εξελίξεις. Κατά την αυριανή διάσκεψη Τύπου αναμένεται ότι η κ. Χαραλαμπίδου θα ανακοινώσει τη συμφωνία με την ηγεσία του Κινήματος ΑΛΜΑ για συνεργασία στις βουλευτικές εκλογές.

Οι πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για τους όρους της συνεργασίας και φαίνεται ότι η ηγεσία του Κινήματος ΑΛΜΑ αποδέχθηκε τις προϋποθέσεις που έθεσε η ανεξάρτητη βουλεύτρια. Συγκεκριμένα, η κ. Χαραλαμπίδου ζήτησε όπως διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της στα πλαίσια αυτής της πολιτικής συνεργασίας.

Τροποποίηση Καταστατικού

Ως εκ τούτου, η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος ΑΛΜΑ θα προχωρήσει σε τροποποίηση του Καταστατικού ούτως ώστε να μην είναι υποχρεωτική η εγγραφή μέλους για όσους εκλεγούν με το ψηφοδέλτιο του κόμματος. Το Καταστατικό του Κινήματος ΑΛΜΑ προβλέπει ότι τα πρόσωπα που θα εκλεγούν με τα ψηφοδέλτια του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου θα πρέπει εντός δεκαπέντε ημερών να υποβάλουν αίτηση εγγραφής μέλους.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Χαραλαμπίδου είχε συνάντηση με τη Γραμματεία του Κινήματος ΑΛΜΑ την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου, με θέμα τη συνεργασία των δύο πλευρών στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και έγινε ανταλλαγή απόψεων για το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί συνεργασία στις βουλευτικές εκλογές. Η κ. Χαραλαμπίδου ενημέρωσε τα μέλη της Γραμματείας ότι δεν επιθυμεί να γίνει μέλος του Κινήματος αλλά προσδοκεί σε ένα μοντέλο συνεργασίας που θα διασφαλίζει την ανεξαρτησία της.

«Θεωρείστε ότι όλα είναι εντάξει»

Χθες ο επικεφαλής του Κινήματος ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε στο politis.com.cy ότι οι επαφές με την ανεξάρτητη βουλεύτρια είχαν θετικό αποτέλεσμα. «Θεωρείστε ότι όλα είναι εντάξει», σημείωσε, έχουν μείνει κάποια τυπικά και τεχνικά ζητήματα».

Αύριο το πρωί είναι προγραμματισμένη συνεδρία της Γραμματείας του Κινήματος ΑΛΜΑ, η οποία θα εξετάσει το θέμα της συνεργασίας και αναμένεται ότι θα εγκρίνει την υποψηφιότητα της Ειρήνης Χαραλαμπίδου με το ψηφοδέλτιο του κόμματος στην επαρχία Λευκωσίας. Εάν η Γραμματεία εγκρίνει την υποψηφιότητα τότε η κ. Χαραλαμπίδου στη διάσκεψη Τύπου που θα παραχωρήσει λίγες ώρες αργότερα θα ανακοινώσει τη συμπόρευση των δύο πλευρών στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής το Κίνημα ΑΛΜΑ έχει ανακοινώσει 30 υποψήφιους βουλευτές και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν ακόμη δέκα υποψήφιοι.