Εκδήλωση ενημέρωσης στη Χλώρακα :Η ευημερία της άγριας ζωής ως δείκτης πολιτισμού

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χτες Τετάρτη 4 Μαρτίου στο Πολιτιστικό Κέντρο «Βρύση» στη Χλώρακα εκδήλωση με θέμα «Η ευημερία της άγριας ζωής ως δείκτης πολιτισμού – Νομοθεσία και πρακτικές», η οποία διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Όμιλο Χλώρακας σε συνεργασία με το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση αποτέλεσε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ενημερωτική συνάντηση για θέματα προστασίας της φύσης και της άγριας ζωής, με παρουσιάσεις από αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού - Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας, ενώ την εισαγωγή της εκδήλωσης έκανε η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων κα Αντωνία Θεοδοσίου, την οποία ευχαρίστησε για το ουσιαστικό και αδιάλειπτο ενδιαφέρον που επιδεικνύει για το περιβάλλον και την ευημερία των ζώων.

Ακολούθησαν εισηγήσεις από εκπροσώπους των αρμόδιων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών καθώς και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, οι οποίοι παρουσίασαν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και πρακτικές προστασίας της άγριας πανίδας, με ιδιαίτερη αναφορά σε απειλούμενα είδη όπως οι θαλάσσιες χελώνες και η μεσογειακή φώκια.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής και υποψήφιος βουλευτής, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Χ. Πιττοκοπίτης, εκπρόσωπος από την Αστυνομία, οι υποψήφιοι βουλευτές Νίκος Σαββίδης και Ανδρέας Νικολάου επίσης από το ΑΚΕΛ καθώς και οι υποψήφιοι βουλευτές των Οικολόγων Στάμος Παπαβασιλείου και Ανδρέας Ευλαβής.

Παρόντες ήταν επίσης ο Πρόεδρος του ΣΚΕ Χλώρακας και του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Πάφου (ΕΣΣΕΠ) Λάκης Χριστοδούλου και ο Πρόεδρος των επαγγελματιών ψαράδων στην Πάφο του Συνδέσμου Παράκτιας Αλιείας Πάφου Λεωνίδας Λεωνίδου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση με το κοινό, αναδεικνύοντας τη σημασία της προστασίας της άγριας ζωής ως βασικού στοιχείου περιβαλλοντικής συνείδησης και πολιτισμού.