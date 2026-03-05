Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανακοίνωσε υποψηφιότητα για τις βουλευτικές - Κατεβαίνει με το ΑΛΜΑ αλλά ως ανεξάρτητη (φώτο - βίντεο)

Την κάθοδό της στις βουλευτικές εκλογές με το ψηφοδέλτιο του Κινήματος ΑΛΜΑ στη Λευκωσία ανακοίνωσε η ανεξάρτητη βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου σε σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη Τύπου, με θέμα τις βουλευτικές εκλογές και τις τρέχουσες εξελίξεις.

"Σήμερα ανακοινώνω τη συνεργασία μου με το ΑΛΜΑ, το κόμμα του οποίου ηγείται ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης με τον οποίο έχω μακράν συνεργασία, με κεντρικό άξονα τη λογοδοσία και την πάταξη της διαφθοράς", ανέφερε κατά τη διάσκεψη Τύπου η κ. Χαραλαπίδου.

Οδυσσέας: "Γνωριζόμαστε από το 1987"

Κατά τη διάσκεψη Τύπου προχώρησε σε δηλώσεις και ο επικεφαλής του Κινήματος ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης. "Είμαστε εδώ τα 9 από τα 11 μέλη της Γραμματείας", ανάφερε ο κ. Μιχαηλίδης, λέγοντας ότι αυτό δείχνει τη μεγάλη σημασία που έχει για το Κίνημα αυτή η συνεργασία. "Νιώθουμε μεγάλη χαρά που θα δώσουμε αυτόν τον αγώνα με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου", σημείωσε ο κ. Μιχαηλίδης.

Με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου γνωριζόμαστε από το 1987, ανέφερε ο επικεφαλής του Κινήματος. Αναφερόμενος στις εξελίξεις που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μιχαηλίδης χαιρέτισε την παρουσία ελληνικών φρεγάτων και F-16 στην Κύπρο, λέγοντας ότι "η Ελλάδα είναι σύμμαχος".

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, η κ. Χαραλαμπίδου ξεκαθάρισε ότι "δεν θα γίνω μέλος του ΑΛΜΑ", λέγοντας ότι "δεν έχω κομματική ταυτότητα τα τελευταία 40 χρόνια".

Ακολούθως ο κ. Μιχαηλίδης διευκρίνισε ότι το Κίνημα ΑΛΜΑ τροποποίησε το Καταστατικό την περασμένη Δευτέρα.

Καθεστώς Παπαδάκη

Κληθείς να απαντήσει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης εάν η αλλαγή του Καταστατικού επηρεάζει και το καθεστώς της υποψηφιότητας του Δημήτρη Παπαδάκη, ο επικεφαλής του Κινήματος ΑΛΜΑ ανέφερε ότι "με αυτήν την αλλαγή στο Καταστατικό θα μπορεί ο κ. Παπαδάκης, εάν ο ίδιος το επιθυμεί, να αποφασίσει να μη είναι μέλος του Κινήματος μετά τις εκλογές".

Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι όσοι βουλευτές δεν εγγραφούν στο Μητρώο Μελών του Κινήματος δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του κόμματος.

Στη διάσκεψη Τύπου που παραχώρησε η κ. Χαραλαμπίδου παρευρέθηκαν μέλη της ηγεσίας του Κινήματος ΑΛΜΑ και ο επικεφαλής Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Προηγήθηκε η συνεδρία της Γραμματείας του Κινήματος ΑΛΜΑ, η οποία ενέκρινε σήμερα το πρωί την υποψηφιότητά της κ. Χαραλαμπίδου.

Σε ερώτηση Δημοσιογράφου προς τον κ. Μιχαηλίδη και την κα. Χαραλαμπίδου ποιος προορίζεται για ΠτΔ και ποιος για ΠτΒ, η κα. Χαραλαμπιδου απάντησε ότι στην πολιτική όποιος βιάζεται να κανει πλάνα μένει εκτεθειμένος. "Σε καμία περίπτωση ούτε εγώ ούτε ο Οδυσσέας μένει εκτεθειμένος", σημειώσε και τόνισε οτι η προτεραιότητά τους είναι ο κύπριος πολιτης.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης τοποθετείται για το Κραν Μοντανά:

Τροποποίηση Καταστατικού

Η ηγεσία του Κινήματος ΑΛΜΑ αποδέχθηκε τις προϋποθέσεις που έθεσε η ανεξάρτητη βουλεύτρια. Συγκεκριμένα, η κ. Χαραλαμπίδου ζήτησε όπως διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της στα πλαίσια αυτής της πολιτικής συνεργασίας. Ως εκ τούτου, η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος ΑΛΜΑ προχώρησε σε τροποποίηση του Καταστατικού ούτως ώστε να μην είναι υποχρεωτική η εγγραφή μέλους για όσους εκλεγούν με το ψηφοδέλτιο του κόμματος. Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως το Καταστατικό του Κινήματος ΑΛΜΑ προβλέπει ότι τα πρόσωπα που θα εκλεγούν με τα ψηφοδέλτια του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου θα πρέπει εντός δεκαπέντε ημερών να υποβάλουν αίτηση εγγραφής μέλους.

Η διάσκεψη Τύπου βρίσκεται σε εξέλιξη, στο ξενοδοχείο Hilton, στη Λευκωσία.