Ανάκληση απόφασης για τους 17 εργάτες από τον Δ. Π.Χρυσοχούς΅, προχωρεί σε νέα διαδικασία πρόσληψης σε εξέλιξη

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφασή του για την πρόσληψη και μονιμοποίηση 17 ωρομίσθιων εργατών, έπειτα από σχετική σύσταση του Υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, μετά την ολοκλήρωση διοικητικής έρευνας για την υπόθεση.

Παράλληλα, ο Δήμος έχει ήδη ξεκινήσει νέα διαδικασία για την πλήρωση των θέσεων, τονίζοντας ότι οι συγκεκριμένες θέσεις κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του.

Σημειώνεται ότι η διοικητική έρευνα που διεξήχθη στο Υπουργείο Εσωτερικών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στη διαδικασία μονιμοποίησης των εργατών συμμετείχαν αντικανονικά αντιδήμαρχοι του δήμου, οι οποίοι έχουν συγγενική σχέση πρώτου βαθμού με τρεις από τους εργαζομένους.

Μετά την παραλαβή του πορίσματος πριν από τρεις ημέρες, ο Υπουργός Εσωτερικών έδωσε οδηγίες για άμεση ανάκληση των επίμαχων αποφάσεων, οδηγία την οποία υιοθέτησε το δημοτικό συμβούλιο.

Ο κ. Ιωάννου είχε προειδοποιήσει ότι, σε περίπτωση που ο δήμος δεν προχωρούσε στην ανάκληση, θα προχωρούσε ο ίδιος στην ακύρωση της απόφασης. Παράλληλα, το πόρισμα της έρευνας διαβιβάστηκε, κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εσωτερικών, στον Γενικό Εισαγγελέα, ώστε να εξεταστεί κατά πόσο προκύπτουν ποινικές ευθύνες από πλευράς του δημοτικού συμβουλίου ή των αντιδημάρχων.

Με τη νέα προκήρυξη του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση σε ειδικό έντυπο στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μέχρι την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.