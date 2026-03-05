Υπουργικό: Εγκρίθηκε το πρώτο πακέτο αποζημιώσεων για αφθώδη πυρετό - Μέχρι 50 χιλιάδες ευρώ ανά μονάδα

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το πρώτο πακέτο στήριξης προς τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από τον αφθώδη πυρετό. Συγκεκριμένα πρόκειται για προκαταβολή για την απώλεια εισοδήματος ύψους έως και 50 χιλιάδες ευρώ ανά κτηνοτροφική μονάδα, ανάλογα με τον αριθμό των ζώων, όπως δήλωσε μετά τη συνεδρίαση η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου. «Πρόκειται για μια πρώτη, άμεση και ουσιαστική παρέμβαση, που αντανακλά την αποφασιστικότητά μας να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα σε μια κρίσιμη στιγμή», είπε. Πρόκειται για προκαταβολή για απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων και δεν αφορά στο συνολικό ποσό των αποζημιώσεών τους.

Σύσταση επιτροπής αποζημιώσεων

Παράλληλα, αποφασίστηκε η σύσταση ειδικής επιτροπής με συμμετοχή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Γεωργίας, του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, καθώς και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων και των αγροτικών οργανώσεων. Όπως εξήγησε η κα Παναγιώτου, η επιτροπή αυτή θα εργαστεί για τον καθορισμό ενός εξατομικευμένου πακέτου αποζημιώσεων, ώστε κάθε κτηνοτρόφος να λάβει τη στήριξη που πραγματικά χρειάζεται για την πλήρη επαναδραστηριοποίησή του.

Διαβάστε επίσης:

Η αναπλήρωση ζώων – Εντοπίστηκαν περιοχές στο εξωτερικό

Η κα Παναγιώτου αναφέρθηκε και στο κρίσιμο θέμα της αναπλήρωσης του αριθμού ζώων που θανατώνονται, συγκεκριμένα 20.500 μέχρι σήμερα και σε 23 κτηνοτροφικές μονάδες, κάτι που, όπως ειπώθηκε αυτές τις μέρες, έχει μεταξύ άλλων αντίκτυπο στην παραγωγή ζωικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως το χαλούμι. Είπε ότι «ήδη έχουν εντοπιστεί ελεύθερες περιοχές από νόσους, και σε άλλα κράτη, ούτως ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά ζώων στην Κύπρο, αφού βεβαίως ολοκληρωθεί η απολύμανση και η πλήρης απαλλαγή των επηρεασμένων περιοχών από τη νόσο».

«Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: η άμεση καταβολή της προκαταβολής και η δίκαιη, στοχευμένη στήριξη και αποζημίωση, ώστε οι κτηνοτρόφοι μας να μπορέσουν το συντομότερο να επανέλθουν στην παραγωγή. Από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε ότι κανένας κτηνοτρόφος δεν θα μείνει μόνος. Και το αποδεικνύουμε στην πράξη. Κανείς δεν θα αφεθεί εκτεθειμένος απέναντι στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Η πολιτεία στέκεται έμπρακτα δίπλα τους με αποφασιστικότητα και σεβασμό στους κόπους και μόχθους τους», πρόσθεσε.

Συναγερμός στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Νέο θετικό κρούσμα σε μονάδα 500 ζώων

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρωί οι Κτηνιατικές Υπηρεσίες ανακοίνωσαν τον εντοπισμό, στο πλαίσιο διενέργειας της επιδημιολογικής έρευνας και εργαστηριακών εξετάσεων, ακόμη ενός κρούσματος αφθώδους πυρετού σε μονάδα στη Δρομολαξιά.

Τα ζώα της μονάδας είναι γύρω στα 500, ανεβάζοντας τον μέχρι στιγμής συνολικό αριθμό των προς θανάτωση ζώων σε περίπου 20.500.

Η κτηνοτροφική μονάδα βρίσκεται στις παρυφές της ζώνης επιτήρησης των 10 χιλιομέτρων, που έχει καθοριστεί ως μολυσμένη περιοχή.

Νέο διάταγμα απαγόρευσης σε μετακινήσεις - Πρόστιμο μέχρι €5.000

Σε μία άλλη εξέλιξη, δημοσιεύτηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας διάταγμα με μέτρα περιορισμού στις διακινήσεις ζώων, προσώπων και εξοπλισμού Παγκύπρια, για τον έλεγχο και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου του αφθώδους πυρετού πέραν της μολυσμένης περιοχής. Πρόκεται για μετεξέλιξη της επίσημης γνωστοποίησης μέτρων που εκδόθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2026. Το διάταγμα εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 7 των περί της Υγείας των Ζώων Νόμων του 2001 έως 2023.

Μεταξύ άλλων, το Διάταγμα προβλέπει:

περιορισμούς στη διακίνηση δίχηλων ζώων από και προς εκμεταλλεύσεις,

περιορισμούς στη διακίνηση ζωοτροφών και στη βόσκηση δίχηλων ζώων, καθώς και

περιορισμούς στη μετακίνηση προσώπων και εξοπλισμού από και προς εκμεταλλεύσεις στις ζώνες όπου εφαρμόζονται τα σχετικά μέτρα.

απαγόρευση στη βόσκηση δίχηλων ζώων

Παράλληλα, προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις κατόπιν άδειας της Αρμόδιας Αρχής, για σκοπούς που σχετίζονται με τη λειτουργία των εκμεταλλεύσεων.

Εξάλλου στο διάταγμα διευκρινίζεται ότι «δίχηλα ζώα» σημαίνει «τα βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, καμήλες, ελάφια, αντιλόπες, λάμα και αλπακά και αγρινά».

Στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Γεωργίας τονίζει ότι η μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Διατάγματος συνιστά παράβαση των περί της Υγείας των Ζώων Νόμων. Σύμφωνα με το άρθρο 13Β του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου του 2001 (109(I)/2001), όπως εκάστοτε τροποποιείται, δύναται να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο μέχρι €5.000.