Στην Κύπρο ο Βρετανός υπουργός Άμυνας μετά την ένταση για τις βάσεις - Συνάντηση με Χριστοδουλίδη

Στην Κύπρο έφθασε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο νησί σε μια περίοδο αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή του στην Κύπρο αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του εκτιμάται ότι θα εκφράσει την υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Κυπριακή Δημοκρατία, στέλνοντας μήνυμα στήριξης προς την κυπριακή κυβέρνηση.

Η παρουσία του Τζον Χίλι στην Κύπρο εκτιμάται ότι αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην αποκλιμάκωση των διπλωματικών αντιδράσεων, αλλά και στην αξιολόγηση της κατάστασης ασφάλειας γύρω από τις βρετανικές βάσεις, σε μια περίοδο αυξημένων περιφερειακών εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.