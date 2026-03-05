Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Επιστημονική Βραδιά του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Επιστημονική Βραδιά του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάφου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Ξενοδοχείο Elysium χτες Τετάρτη 4 Μαρτίου.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε οδοντιάτρους της επαρχίας Πάφου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες και επίκαιρες επιστημονικές παρουσιάσεις στον τομέα της Περιοδοντολογίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οδοντριατρικού Συλλόγου Πάφου, κεντρικές ομιλήτριες της βραδιάς ήταν οι Οδοντίατροι με εξειδίκευση στην Περιοδοντολογία, Δρ. Κάλλια Χατζησάββα και Δρ. Κλέα Νεοφύτου, οι οποίες ανέπτυξαν σημαντικά θέματα που αφορούν τη σύγχρονη κλινική πρακτική.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν οι ενότητες «Περιοδοντική πρόγνωση στη σύγχρονη κλινική πράξη» και «Διαχείριση ουλοβλεννογόνιων ανωμαλιών και κλινική προσέγγιση», προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις, πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές και επιστημονικές εμπειρίες στους παρευρισκόμενους.

Οι οδοντίατροι που παρευρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να ανταλλάξουν απόψεις και να ενημερωθούν για σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις που ενισχύουν την καθημερινή κλινική πρακτική.

Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η Εταιρεία Μ.Σ. Ιακωβίδης, την οποία ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πάφου ευχαριστεί θερμά για τη σημαντική προσφορά και τη διαχρονική στήριξή της προς τον Σύλλογο και τις επιστημονικές του δραστηριότητες.

