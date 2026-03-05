Δ. Πάφου : Καθαρίστηκε και σφραγίστηκε ο χώρος του ΣΚΕ στον Μούτταλο

Ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου προχώρησε σε ανακοίνωση σχετικά με την προσωρινή σφράγιση του ΣΚΕ στον Μούτταλο , διευκρινίζοντας ότι στόχος της δημοτικής αρχής δεν είναι η ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά η στήριξη και η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο χώρος του ΣΚΕ έχει σφραγιστεί προσωρινά, ενώ ήδη πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού.

Η απόφαση αυτή, όπως ανέφερε, λήφθηκε με γνώμονα την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του χώρου. Ο κ. Ονησιφόρου υπογράμμισε ότι πρόθεση του Δήμου δεν είναι το οριστικό κλείσιμο του χώρου, αλλά η επαναλειτουργία του υπό συνθήκες που θα εξυπηρετούν ουσιαστικά την κοινωνία.

Όπως σημείωσε, ο Δήμος εξετάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς μπορεί να επαναλειτουργήσει σωστά, με διαφάνεια και προς όφελος των πολιτών.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι ο Δήμος Πάφου συνεχίζει να εργάζεται με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα, ώστε κάθε απόφαση που λαμβάνεται να οδηγεί σε λύσεις που υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο.