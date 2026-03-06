Συνάντηση ΕΤΑΠ-Δ. Π. Χρυσοχούς για την προώθηση και αναβάθμιση των εμπειριών στην περιοχή

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς κου Χρύσανθου Παφίτη και στελεχών της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ Πάφου), με στόχο την υλοποίηση συγκεκριμένου σχεδίου δράσης για την προώθηση και αναβάθμιση των εμπειριών στην περιοχή Διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς – Ακάμα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν συγκεκριμένες δράσεις για υλοποίηση μέσα στο πλαίσιο αξιοποίησης και ανάδειξης της περιοχής ως ενός ιδιαίτερου σημείου ενδιαφέροντος για επισκέπτες, αξιοποιώντας τη μοναδική φυσική ομορφιά, το παραθαλάσσιο τοπίο και τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρονται στην περιοχή Πόλης Χρυσοχούς και Ακάμα. Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού ενημερώθηκε από την ΕΤΑΠ για την πορεία υλοποίησης δράσεων όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Δ.Σ ΕΤΑΠ.

Συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν το διαμέρισμα Πόλεως Χρυσοχούς -Ακάμα περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες προβολής και προώθησης, ενέργειες βελτίωσης της εμπειρίας των επισκεπτών, καθώς και συνεργασίες με τους τοπικούς επαγγελματίες όπως πιο κάτω:

-Ετοιμασία νέου προωθητικού υλικού όπως φιλμάκι, φωτογραφικό υλικό για την περιοχή

-Προβολή του διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς-Ακάμα και των εμπειριών μέσω συγκεκριμένης εκστρατείας εντός Κύπρου

-Προβολή διαφόρων πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή

-Φιλοξενία Δημοσιογράφων και τουριστικών παραγόντων στην περιοχή

-Έξυπνη εφαρμογή Myth of Aphrodite προβολή, σήμανση στην περιοχή, τεχν. αναβάθμιση κτλ

-Συνέχιση της προσπάθειας αναβάθμισης παραλιών με παροχή εξοπλισμού κτλ

-Δράσεις εξωραϊσμού, σήμανσης, ευπρεπισμού ιδιαίτερα σε διαμερίσματα του Δήμου

-Συνέχιση του θεσμού των έξυπνων πινακίδων-ψηφιοποίηση πληροφόρησης σημείων ενδιαφέροντος στην περιοχή

-Αξιολόγηση υφιστάμενων περιπατητικών διαδρομών στο Διαμ. Πόλεως Χρυσοχούς-Ακαμα

-Εξέταση του ενδεχομένου δημιουργίας διαδρομών μεγάλων αποστάσεων στην περιοχή

-Επικαιροποίηση και Επανέκδοση του Χάρτη Πόλης Χρυσοχούς

-Πιθανή επέκταση στην περιοχή της Μελέτης/καταγραφής υποδομών και ετοιμασία σχεδίου δράσης για Αccessible Tourism 2026-2027. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο AUB και εξωτερικούς εξειδικευμένους επιστήμονες

-Συνέχιση στην περιοχή της έρευνας ικανοποίησης επισκεπτών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο AUB -Παροχή βιωματικών εμπειριών/ μεταφορές και περιήγηση στις Κοινότητες ΑΚΑΜΑ.

Εμπλουτισμός της περιήγησης με τα νέα μουσεία ερπετών και πολυχώρου Θάλασσας και Πολιτισμού.

-Δράσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον, καθαριότητα, τουριστική συνείδηση κτλ με έμφαση στην Ύπαιθρο, Ακάμα, άλλες κοινότητες κτλ Παράλληλα θα προωθηθούν διάφορα ζητήματα, προσβασιμότητας, εποχικότητας, ανάδειξης χώρων ενδιαφέροντος με την χρήση τεχνολογίας, δημιουργία τεχνητού υφάλου κ.α

Η ΕΤΑΠ Πάφου και ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους να συνεργαστούν στενά για την ανάπτυξη της περιοχής, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα.