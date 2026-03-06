Live: «Θαυμάσιο αν οι Κούρδοι του Ιράκ μπουν στο Ιράν, θα τους υποστηρίξω πλήρως» λέει ο Τραμπ - Νέους πυραύλους ετοιμάζεται να ρίξει η Τεχεράνη

Mαίνεται για έβδομη ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα, άρχισαν να διεξάγουν νέες αεροπορικές επιδρομές ευρείας κλίμακας, στην Τεχεράνη. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι έγιναν εκρήξεις σε διάφορα σημεία της Τεχεράνης, ενώ η κατάσταση στην πρωτεύουσα παραμένει τεταμένη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν πυραύλους κι εξαπέλυσαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προς την κατεύθυνση του Τελ Αβίβ.

Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά του Λιβάνου, εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες πυρά πυροβολικού και ρουκέτες στοχοποιώντας θέσεις του στρατού του Ισραήλ κοντά στα σύνορα των δυο χωρών.

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αποκρούστηκε επίθεση με drone στη βάση Αλ Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Ο αμερικανός πρόεδρος, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν να καταστρέφουν πλήρως το Ιράν, πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. «Κάθε ώρα καταστρέφουμε όλο και περισσότερους πυραύλους και drones του Ιράν», είπε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει 24 ιρανικά πλοία σε τρεις ημέρες.

BREAKING: Intense bombing occurred in the Iranian capital, Tehran, moments ago.



