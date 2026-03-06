Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Live: «Θαυμάσιο αν οι Κούρδοι του Ιράκ μπουν στο Ιράν, θα τους υποστηρίξω πλήρως» λέει ο Τραμπ - Νέους πυραύλους ετοιμάζεται να ρίξει η Τεχεράνη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο αμερικανός πρόεδρος, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν να καταστρέφουν πλήρως το Ιράν, πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Mαίνεται για έβδομη ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα, άρχισαν να διεξάγουν νέες αεροπορικές επιδρομές ευρείας κλίμακας, στην Τεχεράνη. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι έγιναν εκρήξεις σε διάφορα σημεία της Τεχεράνης, ενώ η κατάσταση στην πρωτεύουσα παραμένει τεταμένη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν πυραύλους κι εξαπέλυσαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προς την κατεύθυνση του Τελ Αβίβ.

Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά του Λιβάνου, εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες πυρά πυροβολικού και ρουκέτες στοχοποιώντας θέσεις του στρατού του Ισραήλ κοντά στα σύνορα των δυο χωρών.

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αποκρούστηκε επίθεση με drone στη βάση Αλ Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Ο αμερικανός πρόεδρος, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν να καταστρέφουν πλήρως το Ιράν, πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. «Κάθε ώρα καταστρέφουμε όλο και περισσότερους πυραύλους και drones του Ιράν», είπε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει 24 ιρανικά πλοία σε τρεις ημέρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΙΣΡΑΗΛΔΙΕΘΝΗΙΡΑΝΠΟΛΕΜΟΣΕΠΙΘΕΣΗ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα