Σύσκεψη στον Δ. Π. Χρυσοχούς για την Πολιτική Άμυνα και την ενίσχυση των καταφυγίων

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Με πρωτοβουλία του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς και με αφορμή τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου σύσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Πόλης Χρυσοχούς, μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικού Γραμματέα και εκπροσώπων της Πολιτικής Άμυνας Πάφου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την προστασία των πολιτών, καθώς και ο ρόλος της Τοπικής Αρχής στη διαχείριση πιθανών κρίσεων.

Παράλληλα, ο Δήμος ενημερώθηκε ότι στα όρια της δημαρχούμενης περιοχής λειτουργούν σήμερα τρία καταφύγια της Πολιτικής Άμυνας, αριθμός ο οποίος δεν επαρκεί για την κάλυψη ολόκληρης της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου.

Για τον λόγο αυτό δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης και αναβάθμισης του δικτύου καταφυγίων στην ευρύτερη περιοχή, καθώς σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η ύπαρξη επαρκών και κατάλληλων χώρων καταφυγής μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό απευθύνθηκε έκκληση προς τους Αντιδημάρχους του Δήμου, ώστε, μέσω της άμεσης επαφής τους με τις τοπικές κοινότητες, να συνδράμουν ενεργά όπως  στην καταγραφή και υπόδειξη υπόγειων χώρων που ενδέχεται να μπορούν να αξιοποιηθούν ως καταφύγια, καθώς και στην επικοινωνία με ιδιοκτήτες τέτοιων χώρων, ώστε να διευκολυνθεί ο έλεγχός τους από την Πολιτική Άμυνα και, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές, να χαρακτηριστούν ως καταφύγια.

 Η εθελοντική διάθεση ενός υπόγειου χώρου που πληροί τις προδιαγραφές δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική διευθέτηση, αλλά μια πράξη κοινωνικής προσφοράς που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία συμπολιτών, γειτόνων και οικογενειών σε περίπτωση ανάγκης, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε όπως το επόμενο διάστημα πραγματοποιηθεί ενημερωτική διάλεξη για το κοινό, με στόχο την παρουσίαση του ρόλου της Πολιτικής Άμυνας, καθώς και τη δημιουργία εθελοντικών ομάδων εκκένωσης και την εκπαίδευσή τους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

