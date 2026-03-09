Μήνυμα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο από την τριμερή συνάντηση Χριστοδουλίδη- Μητσοτάκη - Μακρόν στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου»

Σημαντική πολιτική και στρατηγική σημασία είχε η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», στην Πάφο, ανάμεσα στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν.

Η τριμερής συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεωπολιτικό περιβάλλον για την Ανατολική Μεσόγειο, στέλνοντας ισχυρά μηνύματα συνεργασίας, συντονισμού και κοινής στρατηγικής μεταξύ των τριών χωρών. Η άφιξη των ηγετών πραγματοποιήθηκε με διαφορά λίγων λεπτών.

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας έφθασε λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι με το αεροσκάφος Falcon της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ περίπου δέκα λεπτά αργότερα αφίχθη στην αεροπορική βάση και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υποδέχθηκε τους δύο ηγέτες στον χώρο της βάσης, όπου και ακολούθησε η συνάντηση των τριών σε κλίμα συνεργασίας και κοινής στρατηγικής προσέγγισης.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου σαράντα λεπτά και επικεντρώθηκε κυρίως σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη γεωπολιτική ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι τρεις ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των χωρών τους να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους σε τομείς άμυνας, ασφάλειας και στρατηγικής παρουσίας. Στην κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη που ακολούθησε μετά τη συνάντηση, οι τρεις ηγέτες υπογράμμισαν ότι οι χώρες τους, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Γαλλία δεν συμμετέχουν σε πολεμικές συγκρούσεις, αλλά λειτουργούν με στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Το κοινό μήνυμα που στάλθηκε ήταν ότι η συνεργασία των τριών χωρών βασίζεται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη διατήρηση της ασφάλειας στη Μεσόγειο και στην προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, το πρόγραμμα των ηγετών περιλαμβάνει σειρά επισκέψεων σε στρατιωτικές μονάδες και μέσα που βρίσκονται στην περιοχή. Ο Πρόεδρος της Γαλλίας αναμένεται να επισκεφθεί το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο βρίσκεται ανοικτά της Κύπρου στο πλαίσιο της παρουσίας των γαλλικών δυνάμεων στην περιοχή. Την ίδια στιγμή, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσουν, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επίσκεψη στον χώρο όπου βρίσκονται τα τέσσερα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 που έχουν αναπτυχθεί στην αεροπορική βάση.

Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες θα μεταβούν με ελικόπτερο στη φρεγάτα Κίμων του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Η κοινή αυτή παρουσία σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μέσα αναδεικνύει τον υψηλό βαθμό στρατιωτικής συνεργασίας και τον συντονισμό μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Γαλλίας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας.

Παράλληλα, αποτελεί σαφή ένδειξη της κοινής στρατηγικής που αναπτύσσεται στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές προκλήσεις παραμένουν ιδιαίτερα έντονες.

Η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου στην Κύπρο είχε προετοιμαστεί ήδη από προηγούμενες ώρες, καθώς αεροσκάφος της Γαλλικής Δημοκρατίας βρισκόταν σταθμευμένο στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου». Το συγκεκριμένο αεροσκάφος λειτουργεί ως υποστηρικτική αποστολή που προηγείται κάθε επίσημης επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου σε χώρες του εξωτερικού.

Η αποστολή του αεροσκάφους αυτού είναι να μεταφέρει υπηρεσιακούς παράγοντες, τεχνοκράτες, μέλη της διπλωματικής αποστολής καθώς και προσωπικό των υπηρεσιών ασφαλείας της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Ο ρόλος του είναι καθοριστικός για την προετοιμασία της επίσκεψης, καθώς διασφαλίζει ότι όλα τα οργανωτικά, διπλωματικά και πρωτοκολλιακά ζητήματα έχουν διευθετηθεί πριν από την άφιξη του Γάλλου Προέδρου.

Η παρουσία του υποστηρικτικού αεροσκάφους στην Κύπρο επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας και ασφάλειας που συνοδεύει κάθε διεθνή επίσκεψη του Γάλλου ηγέτη, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει το Παρίσι στις σχέσεις του με τη Λευκωσία και την Αθήνα.

Παράλληλα, ιδιαίτερα αυξημένα ήταν τα μέτρα ασφαλείας στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» ενόψει της παρουσίας των τριών ηγετών. Οι αρχές έλαβαν δρακόντεια μέτρα για την προστασία του χώρου και των επισήμων, δεδομένης της υψηλής στρατηγικής σημασίας της συνάντησης.

Για λόγους ασφαλείας, η περιοχή ελέγχθηκε εξονυχιστικά από ειδικές μονάδες ασφαλείας, ενώ χρησιμοποιήθηκαν ανιχνευτικοί σκύλοι καθώς και εξειδικευμένος εξοπλισμός ανίχνευσης εκρηκτικών υλών. Τα αυξημένα μέτρα είχαν στόχο να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της επίσκεψης και την πλήρη προστασία των ηγετών.

Στην αεροπορική βάση βρίσκονταν επίσης εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης από την Κύπρο αλλά και από το εξωτερικό, οι οποίοι κάλυψαν δημοσιογραφικά την τριμερή συνάντηση και τις δηλώσεις των ηγετών. Η παρουσία των τριών ηγετών σε έναν χώρο ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας αναδεικνύει τον ρόλο που διαδραματίζει η Κύπρος ως κόμβος ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη στενή συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου που επιδιώκουν να διατηρήσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Μέσα από τη συνάντηση στάλθηκε επίσης το σαφές μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη και έτοιμη να υπερασπιστεί τα κράτη - μέλη της απέναντι σε κάθε μορφή απειλής ή επιβουλής. Η κοινή παρουσία Κύπρου, Ελλάδας και Γαλλίας ενισχύει το ευρωπαϊκό αποτύπωμα στην περιοχή και αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. Η συνάντηση στην Πάφο αποκτά έτσι ιδιαίτερη πολιτική αλλά και συμβολική σημασία, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της κοινής ευρωπαϊκής στάσης και της στρατηγικής συνεργασίας απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις προκλήσεις της εποχής.