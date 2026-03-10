Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Προειδοποίηση από τον ΠΟΥ για την μαύρη βροχή στην Τεχεράνη: Κίνδυνος για τον πληθυσμό, κυρίως για το αναπνευστικό

Η Τεχεράνη κατακλύστηκε από μαύρο καπνό τη Δευτέρα, μετά τον βομβαρδισμό ενός διυλιστηρίου, σε μια κλιμάκωση των πληγμάτων εναντίον των εγχώριων ενεργειακών αποθεμάτων του Ιράν

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι η «μαύρη βροχή» και οι τοξικές ενώσεις στην ατμόσφαιρα στο Ιράν, μετά τα πλήγματα εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα και συμφώνησε με τις συστάσεις των ιρανικών αρχών που προέτρεψαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Ο οργανισμός Υγείας των Ηνωμένων Εθνών, που έχει γραφεία στο Ιράν και συνεργάζεται με τις αρχές σε επείγοντα υγειονομικά θέματα, ανέφερε πως έλαβε πολλές αναφορές για βροχή γεμάτη πετρέλαιο αυτήν την εβδομάδα.

Η Τεχεράνη κατακλύστηκε από μαύρο καπνό τη Δευτέρα, μετά τον βομβαρδισμό ενός διυλιστηρίου, σε μια κλιμάκωση των πληγμάτων εναντίον των εγχώριων ενεργειακών αποθεμάτων του Ιράν, στο πλαίσιο της αμερικανο-ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας.

 

«Η μαύρη βροχή και η όξινη βροχή που πέφτει μαζί της αποτελούν όντως έναν κίνδυνο για τον πληθυσμό, κυρίως στο αναπνευστικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΟΥ Κρίστιαν Λιντμάιερ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη, προσθέτοντας πως το Ιράν συστήνει στους πολίτες να μην βγαίνουν έξω.

Συστάσεις για την προστασία των πολιτών

Ερωτηθείς εάν ο ΠΟΥ υποστηρίζει αυτές τις συστάσεις, ο αξιωματούχος απάντησε: «Δεδομένου του τι κινδυνεύει αυτήν τη στιγμή, οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, τα διυλιστήρια που επλήγησαν προκαλώντας φωτιές και εγείροντας σοβαρές ανησυχίες για την ποιότητα του αέρα, τότε είναι σίγουρα μια καλή ιδέα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν «τη μαζική έκλυση τοξικών υδρογονανθράκων, οξειδίων του θείου και αζωτούχων ενώσεων στον αέρα». Επιστήμονες είπαν πως το να εισπνέει κανείς ή να αγγίζει τον καπνό ή σωματίδια θα μπορούσε να προκαλέσει πονοκεφάλους, ερεθισμό του δέρματος ή των ματιών και δυσκολία στην αναπνοή. Η μακροχρόνια έκθεση σε ορισμένες ενώσεις αυξάνει τον κίνδυνο για ορισμένους καρκίνους, συμπλήρωσε.

Πηή: protothema.gr

