Περιοδεία Δημαρχεύοντα και Δημοτικού Συμβουλίου στο παραλιακό μέτωπο της Πάφου

Περιοδεία στο παραλιακό μέτωπο της Πάφου πραγματοποίησαν σήμερα ο Δημαρχεύων, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και υπηρεσιακοί λειτουργοί του Δήμου Πάφου, στο πλαίσιο άμεσης επαφής με τους επαγγελματίες της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και συζητήσεις με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην παραλιακή ζώνη, κατά τις οποίες τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, καθώς και προβληματισμοί που σχετίζονται με την καθημερινή τους δραστηριότητα.

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής, αλλά και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της δημοτικής αρχής και των επαγγελματιών, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία της δημοτικής αρχής για άμεση παρουσία στο πεδίο, συνεχή διάλογο με την τοπική κοινωνία και αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και την τοπική οικονομία.