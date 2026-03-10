Μ. Μίτας : Ψυχραιμία για τις εξελίξεις στον τουρισμό

Σε μήνυμα ψυχραιμίας προς τους συνεργάτες της κυπριακής τουριστικής βιομηχανίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, προχωρά ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ Πάφου, Μιχάλης Μίτας, με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις που επηρεάζουν την τουριστική αγορά.

Όπως επισημαίνει, παρά τις προκλήσεις που έχουν προκύψει, η Κύπρος εξακολουθεί να αποτελεί έναν ασφαλή και πλήρως λειτουργικό τουριστικό προορισμό. Εκφράζει μάλιστα την εκτίμηση ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σημειώνοντας ότι ήδη καταβάλλονται προσπάθειες για επανακρατήσεις.

Παράλληλα, εμφανίζεται αισιόδοξος ότι ενδεχόμενες απώλειες της τρέχουσας περιόδου θα μπορέσουν να καλυφθούν κατά τους επόμενους μήνες. Αναφερόμενος στους σχεδιασμούς για το 2026, ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ Πάφου υπογραμμίζει ότι βασικός στόχος είναι η περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση και η βιώσιμη ωρίμανση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

Στους βασικούς στρατηγικούς άξονες περιλαμβάνονται η αεροπορική διαφοροποίηση και η διασφάλιση σταθερών πτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και η ενίσχυση θεματικών μορφών τουρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, του τουρισμού γάμων, του τουρισμού ευεξίας, του αγροτουρισμού, αλλά και του τουρισμού για άτομα άνω των 55 ετών. Παράλληλα, προωθείται η αναβάθμιση των εμπειριών που προσφέρονται στους επισκέπτες, μέσα από την ανάπτυξη οικολογικών διαδρομών, περιπατητικών μονοπατιών και διαδραστικών δραστηριοτήτων, ενώ ενισχύονται οι προσπάθειες για διοργάνωση και προσέλκυση διεθνών αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων.

Σημαντική προτεραιότητα αποτελεί επίσης η ψηφιακή αναβάθμιση του προορισμού, καθώς και η βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία.

Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και σχεδιασμός στοχευμένων δράσεων για την περίοδο 2026–2028. Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες για ενίσχυση του τουρισμού της υπαίθρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή του διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τουρισμός της Πάφου, ο Μιχάλης Μίτας τονίζει ότι η εποχικότητα εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τον περιορισμό της. Μεταξύ των σημαντικών προβλημάτων που επηρεάζουν τον κλάδο συγκαταλέγονται οι ανεπαρκείς δημόσιες συγκοινωνίες, ιδιαίτερα στη σύνδεση των αστικών κέντρων με την ύπαιθρο, η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, η περιορισμένη διαθεσιμότητα υδάτινων πόρων και τα υψηλά λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα, όπως σημειώνει, ζητήματα όπως η ανομοιογένεια στην ποιότητα των υπηρεσιών, η περιορισμένη αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων από αρκετούς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών, καθώς και η γήρανση ξενοδοχειακών και αστικών υποδομών, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα και στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς, επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του προορισμού και αναδεικνύουν την ανάγκη για συντονισμένες παρεμβάσεις τα επόμενα χρόνια.