Πού είναι ο ακριβός φίλος Μπίπι;

Στην Κύπρο βρέθηκαν χθες και μας εξέφρασαν τη συμπαράσταση και στήριξή τους ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Εδώ που τα λέμε, μία αντίστοιχη επίσκεψη χρωστά τουλάχιστον στον Νίκο Χριστοδουλίδη και ο Βενιαμίν Νετανιάχου. Και γιατί, κατά την κυβέρνησή μας, το Ισραήλ είναι ο καλύτερος σύμμαχος και εγγυητής της ασφάλειάς μας, μετά την Ελλάδα, αλλά και γιατί ο Μπίπι δεν πρέπει να ξεχνά ότι την ώρα που εκείνος ήταν ζορισμένος και βαλλόταν από πανταχόθεν για τη γενοκτονία του στη Γάζα, ο μόνος ξένος ηγέτης που είχε το θάρρος και θράσος να πάει να τον επισκεφθεί στο Ισραήλ και να τον σφιχταγκαλιάσει ήταν ο δικός μας.

Βούδας