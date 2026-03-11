Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στη 2η Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EnoGastroDest στην Ουγγαρία

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου συμμετέχει στη δεύτερη διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος EnoGastroDest – Interreg Europe, η οποία πραγματοποιείται στην πόλη Pécs της Ουγγαρίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το πρόγραμμα φέρνει κοντά φορείς από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών στον τομέα του οινογαστρονομικού τουρισμού.

Το ΕΒΕ Πάφου, ως ένας από τους βασικούς εταίρους του έργου, εκπροσωπείται στη συνάντηση από τους λειτουργούς του Επιμελητηρίου κ. Στέφανο Χατζηιωάννου και κ. Νατάσα Δημητρίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στις περιοχές τους, καθώς και να συζητήσουν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων.

Στο έργο συμμετέχουν συνολικά δέκα εταίροι από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η διατήρηση, ανάδειξη και προώθηση της οινολογικής και γαστρονομικής κληρονομιάς των συμμετεχουσών περιοχών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και ενίσχυση του οινοτουρισμού και του γαστρονομικού τουρισμού.

Παράλληλα, επιδιώκεται η ενσωμάτωση αυτών των μορφών τουρισμού σε ένα ευρύτερο πλαίσιο βιώσιμου και βιωματικού πολιτιστικού τουρισμού, που στηρίζει τις τοπικές οικονομίες και αναδεικνύει την αυθεντική ταυτότητα κάθε περιοχής.

Μέσα από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, το ΕΒΕ Πάφου συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της Πάφου ως ποιοτικού γαστρονομικού και οινικού προορισμού, αξιοποιώντας την πλούσια τοπική παράδοση, τα τοπικά προϊόντα και τις μοναδικές εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει στους επισκέπτες.