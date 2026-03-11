Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Συνεχίζονται οι θανατώσεις συμπτωματικών αγελάδων - Τι απαντούν για τη θετική μονάδα στην Αραδίππου και «ολιγωρία»

Οι θανατώσεις ζώων συνεχίζονται σε μονάδες βοοειδών όπου παρουσιάζονται έντονα κλινικά συμπτώματα αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, οι οποίες διευκρινίζουν παράλληλα τι ισχύει για τη θετική μονάδα στην Αραδίππου και απορρίπτουν αναφορές περί ολιγωρίας στη λήψη μέτρων. Οι αρμόδιες αρχές τονίζουν ότι τα μέτρα εφαρμόζονται ήδη από τον Δεκέμβριο, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αυτούσια η ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Σε συνέχεια πρόσφατων δημόσιων αναφορών για τον αφθώδη πυρετό, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διευκρινίζουν τα ακόλουθα:

1. Οι θανατώσεις ζώων συνεχίζονται με προτεραιότητα σε μονάδες βοοειδών όπου παρουσιάζονται έντονα κλινικά συμπτώματα. Η διαδικασία εφαρμόζεται αυστηρά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Αναφορικά με τη σημερινή κινητοποίηση κτηνοτρόφων για τη θετική μονάδα στην Αραδίππου, διευκρινίζεται ότι πρόκειται για εγκατάσταση ζωεμπόρου και όχι για κτηνοτροφική μονάδα. Πρόκειται για το μόνο αυτή τη στιγμή επιβεβαιωμένο κρούσμα στην περιοχή και, ως εκ τούτου, απαιτείται η άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα και τη νομοθεσία. Οποιαδήποτε παρεμπόδιση ή καθυστέρηση στην εφαρμογή των μέτρων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της νόσου και θέτει σε κίνδυνο τις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής.



3. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απευθύνουν εκ νέου έκκληση προς όλους τους κτηνοτρόφους να αποφεύγουν συγκεντρώσεις και μετακινήσεις που δεν είναι απολύτως αναγκαίες, καθώς τέτοιες πρακτικές αυξάνουν τον κίνδυνο διασποράς του αφθώδους πυρετού. Πρόκειται για μία από τις πιο μεταδοτικές ζωονόσους, με ιδιαίτερα υψηλή ικανότητα μετάδοσης μεταξύ των ζώων. Υπενθυμίζεται ότι, παρόλο που ο ιός δεν επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία, ο άνθρωπος μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας μεταφοράς του ιού.

4. Διευκρινίζεται ότι τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης για τον αφθώδη πυρετό εφαρμόζονται ήδη από τον Δεκέμβριο, στη βάση των κατευθυντήριων οδηγιών των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως εκ τούτου, αναφορές περί μη λήψης μέτρων δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα.



Τονίζεται ότι οι ενέργειες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και των αρμόδιων Αρχών υλοποιούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού και σε συνεχή συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προστασία και διαφύλαξη του ζωικού κεφαλαίου της χώρας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι να επιδείξουν υπευθυνότητα και να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, αποφεύγοντας πρακτικές που ενδέχεται να διευκολύνουν τη μετάδοση του ιού.