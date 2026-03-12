Μπλακάουτ σε κυβερνητικές ιστοσελίδες μετά από κυβερνοεπιθέσεις

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Μπλακάουτ σε κυβερνητικές ιστοσελίδες μετά από κυβερνοεπιθέσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Προβλήματα παρουσιάζει και η ιστοσελίδα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ καταγράφονται πολλαπλές κυβερνοεπιθέσεις τύπου DDoS εναντίον ιστοσελίδων στην Κύπρο, με αποτέλεσμα αρκετές κρατικές και άλλες ιστοσελίδες να τεθούν εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, επηρεάζονται τουλάχιστον επτά κυβερνητικές ιστοσελίδες.

Συγκεκριμένα πρόκειται για 7 ιστοσελίδες:
www.cpa.gov.cy
www.dataprotection.gov.cy
www.deigma.audit.gov.cy
www.elections.gov.cy
www.mcw.gov.cy
www.police.gov.cy
www.supremecourt.gov.cy

Παράλληλα, προβλήματα παρουσιάζει και η ιστοσελίδα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για επιθέσεις τύπου DDoS (Distributed Denial of Service), κατά τις οποίες μεγάλος όγκος αιτημάτων αποστέλλεται ταυτόχρονα σε έναν διακομιστή, με αποτέλεσμα να υπερφορτώνεται και να καθίσταται προσωρινά μη διαθέσιμος.

Tags

ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα