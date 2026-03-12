Μπλακάουτ σε κυβερνητικές ιστοσελίδες μετά από κυβερνοεπιθέσεις

Για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ καταγράφονται πολλαπλές κυβερνοεπιθέσεις τύπου DDoS εναντίον ιστοσελίδων στην Κύπρο, με αποτέλεσμα αρκετές κρατικές και άλλες ιστοσελίδες να τεθούν εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, επηρεάζονται τουλάχιστον επτά κυβερνητικές ιστοσελίδες.

Συγκεκριμένα πρόκειται για 7 ιστοσελίδες:

www.cpa.gov.cy

www.dataprotection.gov.cy

www.deigma.audit.gov.cy

www.elections.gov.cy

www.mcw.gov.cy

www.police.gov.cy

www.supremecourt.gov.cy

Παράλληλα, προβλήματα παρουσιάζει και η ιστοσελίδα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για επιθέσεις τύπου DDoS (Distributed Denial of Service), κατά τις οποίες μεγάλος όγκος αιτημάτων αποστέλλεται ταυτόχρονα σε έναν διακομιστή, με αποτέλεσμα να υπερφορτώνεται και να καθίσταται προσωρινά μη διαθέσιμος.