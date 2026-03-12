Βουλευτές στις ΗΠΑ αντιδρούν για αποστολή τουρκικών F16 στα κατεχόμενα

Αντιδράσεις προκάλεσε στο αμερικανικό Κογκρέσο η απόφαση της Tουρκίας για ανάπτυξη μαχητικών F-16 στα κατεχόμενα, με παρεμβάσεις μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Βουλευτής των Δημοκρατικών από τη Νέα Υόρκη και επικεφαλής του κόμματος στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Γκρέγκορι Μικς ανέφερε ότι "αυτή η ανάπτυξη υπονομεύει την κυριαρχία της Κύπρου και θα οδηγήσει μόνο σε αύξηση των εντάσεων στην περιοχή".

"Ο Πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να ανατρέψει αμέσως την πορεία του" πρόσθεσε.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από τη Φλόριντα Γκας Μπιλιράκης δήλωσε με ανάρτηση του στο Twitter ότι η ανάπτυξη αυτή αποτελεί «σαφή προσβολή της κυριαρχίας της Κύπρου», «παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας» και «απερίσκεπτη ενέργεια που θα οδηγήσει μόνο σε αύξηση των εντάσεων και της αστάθειας στην περιοχή».

Πρόσθεσε ότι τέτοιες ενέργειες «είναι απαράδεκτες» και «υπονομεύουν την περιφερειακή ασφάλεια», καλώντας τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν να «αναστρέψει αμέσως πορεία και να αποσύρει αυτή την ανάπτυξη».

Η Δημοκρατική βουλευτής από τη Νεβάδα Ντίνα Τάιτους ανέφερε ότι «καταδικάζει έντονα» την απόφαση της Τουρκίας να αναπτύξει F-16 στην Κύπρο, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «περιττά εχθρική και οδηγεί σε κλιμάκωση της έντασης».

Επισήμανε ακόμη σε ανάρτησή της ότι αυτό αποτελεί «ακόμη έναν λόγο για τον οποίο η Τουρκία είναι αναξιόπιστος σύμμαχος» και υποστήριξε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να «απορρίψει την πώληση F-35 στην Άγκυρα ή την άρση των κυρώσεων CAATSA».

ΚΥΠΕ