Παράταση προθεσμίας ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας ψήφισε η Βουλή - Επιστρέφονται πρόστιμα σε πολίτες

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα επείγουσα πρόταση νόμου, με την έγκριση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, για να δοθεί παράταση της προθεσμίας ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας μέχρι τις 31 Μαρτίου.

Ο εισηγητής της πρότασης, Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης υπενθύμισε ότι χθες, τελευταία ημέρα της προθεσμίας ανανέωσης των αδειών παρουσιάστηκε σοβαρό πρόβλημα στο ΤΟΜ και πρέπει να προστατεύσουμε όσους δεν μπόρεσαν να ανανεώσουν άδειες εξαιτίας του προβλήματος.

Στην πρόταση νόμου περιλαμβάνεται πρόνοια για αναδρομική ισχύ από τις 11 Μαρτίου, ημέρα κατά την οποία έληξε η προθεσμία με βάση τον υφιστάμενο Νόμο. Με τον τρόπο αυτό, θα δοθεί η δυνατότητα στο ΤΟΜ να επιστρέψει τα χρήματα σε πολίτες που ανανέωσαν την άδεια κυκλοφορίας τους, από τα μεσάνυχτα της 12ης Μαρτίου, μέχρι τη δημοσίευση του νέου Νόμου, συμπεριλαμβανομένου του προστίμου, καθώς και της επιπρόσθετης επιβάρυνσης.

Η ανεξάρτητη Ειρήνη Χαραλαμπίδου διαφώνησε διερωτώμενη τι μήνυμα δίνει η παράταση σε όσους εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους με συνέπεια. Δεν πρέπει να υπάρχουν χαλαρώσεις και ελιγμοί, υποστήριξε.

Ο Σταύρος Παπαδούρης Πρόεδρος των Οικολόγων υπέδειξε ότι το ίδιο το σύστημα έδινε χρονική προθεσμία και όσοι έμειναν τελευταία στιγμή ήταν εντός χρονικού πλαισίου και δεν ήταν "της τελευταίας στιγμής". Είναι το σύστημα που παρουσίασε πρόβλημα και δεν πρέπει να επιβαρυνθεί ο πολίτης γι΄ αυτό, ανέφερε.

Ο Ζαχαρίας Κουλίας του ΔΗΚΟ είπε ότι λόγω ακριβώς του προβλήματος, πρέπει να δοθεί παράταση γιατί το σύστημα δεν λειτούργησε ως έπρεπε.

Ο Χρίστος Ορφανίδης του ΔΗΚΟ είπε ότι το ΤΟΜ έπρεπε να παρακολουθεί για να αποφευχθούν προβλήματα.

Η ΠτΒ Αννίτα Δημητρίου είπε ότι πρόκειται για καλή πρόταση για να επωφεληθούν οι πολίτες και ότι πρέπει την ίδια ώρα να ζητηθούν εξηγήσεις από το Υπουργείο Μεταφορών για τα προβλήματα στο σύστημα του ΤΟΜ.