Πάφος: Κακόβουλη ζημιά στον ανελκυστήρα της Δημοτικής Αγοράς, προσωρινά εκτός λειτουργίας

Ο ανελκυστήρας στον χώρο στάθμευσης της Δημοτικής Αγοράς, ο οποίος εξυπηρετεί την πρόσβαση προς την Πλατεία Διοικητηρίου, έχει τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας, λόγω ζημιάς που προκλήθηκε στον εσωτερικό θάλαμο από κακόβουλη ενέργεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ.Πάφου οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η βλάβη να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν και ο ανελκυστήρας να επανέλθει σε κανονική λειτουργία. Η Τοπική Αρχή καταδικάζει για ακόμη μία φορά τις συμπεριφορές ασυνείδητων που προβαίνουν σε βανδαλισμούς και κακόβουλες ενέργειες σε δημόσιους χώρους και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.

Τέτοιες πράξεις προκαλούν ζημιές στη δημόσια περιουσία, επιβαρύνουν τους δημότες και πλήττουν την εικόνα και τη φήμη της πόλης. Επιπρόσθετα ο Δ.Πάφου απολογείται για την ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκληθεί και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση.