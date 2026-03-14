Διοργάνωση τριήμερου Σεμιναρίου Πρώτων Βοηθειών και χρήσης απινιδωτή από τον Δ. Ακάμα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Ακάμα τριήμερο σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών και χρήσης Απινιδωτή, με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας και της γνώσης των εργαζομένων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Ακάμα στο σεμινάριο συμμετείχαν υπάλληλοι του Δήμου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν σε βασικές αλλά ιδιαίτερα σημαντικές πρακτικές πρώτων βοηθειών.

Μέσα από θεωρητική κατάρτιση αλλά και πρακτική εξάσκηση, οι συμμετέχοντες απέκτησαν πολύτιμες γνώσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε επείγοντα περιστατικά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σωστή χρήση του απινιδωτή, καθώς και στις βασικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιούνται μέχρι την άφιξη εξειδικευμένης ιατρικής βοήθειας.

Η εκπαίδευση αυτή ενισχύει σημαντικά την ασφάλεια τόσο στον χώρο εργασίας όσο και στην ευρύτερη κοινότητα.

Ο Δήμος Ακάμα συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις εκπαίδευσης και πρόληψης, αναγνωρίζοντας ότι η γνώση των πρώτων βοηθειών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.