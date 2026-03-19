Έντονη χαλαζόπτωση στην ορεινή Λεμεσό - Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

Έντονη χαλαζόπτωση σημειώνεται στην περιοχή Λουβαρά - Γεράδας, επηρεάζοντας την κυκλοφορία.

Μέσω ανακοίνωσης της, η αστυνομία προτρέπει τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, είναι σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας, σημειώνει πως κατά τη διάρκεια της καταιγίδας αναμένεται να σημειωθί χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η ένταση της βροχής θα κυμανθεί μεταξύ των 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα.