Σταθερή ζήτηση δανείων για το τρίμηνο 2026 αναμένουν οι τράπεζες- Τι δείχνει έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας

Η καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητη κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο ενώ η αντίστοιχη ζήτηση από νοικοκυριά αυξήθηκε για στεγαστικά και, περισσότερο, για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια, σύμφωνα με την νέα έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων της Κεντρικής Τράπεζας.

Η καθαρή αύξηση της ζήτησης για στεγαστικά δάνεια το τέταρτο τρίμηνο αποδίδεται, σύμφωνα με την Έρευνα, στο γενικό επίπεδο των επιτοκίων, στην αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και στις βελτιωμένες προοπτικές της αγοράς κατοικίας. Αντίστοιχα, η αύξηση της ζήτησης για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια από νοικοκυριά αποδίδεται σε αυξημένες δαπάνες για αγορά διαρκών καταναλωτικών αγαθών και, σε μικρότερο βαθμό, τόσο στην αυξημένη εμπιστοσύνη των καταναλωτών όσο και στο γενικό επίπεδο επιτοκίων.

Σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών για το πρώτο τρίμηνο του 2026, όπως καταγράφηκαν στην Έρευνα, η καθαρή ζήτηση για όλες τις κατηγορίες δανείων, αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Κριτήρια παραχώρησης δανείων

Από πλευράς προσφοράς δανείων, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις και προς νοικοκυριά, για στεγαστικά καθώς και για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια, παρέμειναν αμετάβλητα το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα κριτήρια χορήγησης δανείων παραμένουν σταθερά στα αυστηρότερα επίπεδα που έφτασαν το δεύτερο τρίμηνο του 2024 για τις επιχειρήσεις και το τέταρτο τρίμηνο του 2023 για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με την Έρευνα, όλοι οι παράγοντες που σχετίζονται με τα κριτήρια χορήγησης δανείων, σε όλες τις κατηγορίες είχαν ουδέτερο αντίκτυπο κατά το υπό αναφορά τρίμηνο.

Τα κριτήρια παραχώρησης δανείων αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα και το επόμενο τρίμηνο.