Στην Ολομέλεια της Βουλής η «καυτή πατάτα» των εκποιήσεων - Κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασε η Επιτροπή Οικονομικών

Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής αναμένεται να κατατεθούν το απόγευμα τα δύο νομοσχέδια του Υπουργείου Οικονομικών που σχετίζονται με το θέμα των εκποιήσεων.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, παρευρέθηκε την Πέμπτη σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής μαζί με εκπρόσωπο της Κεντρικής Τράπεζας. Έπειτα από απόφαση της πλειοψηφίας των Βουλευτών, η συνεδρίαση της Επιτροπής διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών.

Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρότεινε να κλείσει η συνεδρίαση για να συζητήσουν οι Βουλευτές με τους θεσμούς. Με την πρόταση της κ. Ερωτοκρίτου συμφώνησαν οι Βουλευτές του ΔΗΣΥ, του ΕΛΑΜ και της ΔΗΠΑ, ενώ ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, είπε πως αφήνει την απόφαση στην Πρόεδρο της Επιτροπής.

Από την άλλη, οι Βουλευτές του ΑΚΕΛ διαφώνησαν με την πρόταση. Όπως είπε ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, η σημερινή έκτακτη συνεδρίαση είχε καθοριστεί για να συζητήσουν τα μέλη της Επιτροπής ποιές από τις 26 προτάσεις που αφορούν τις εκποιήσεις θα οδηγηθούν τελικά στην Ολομέλεια.

«Στην πορεία προέκυψε ότι κατατίθενται σήμερα δύο κυβερνητικά νομοσχέδια και καλωσορίζουμε την παρουσία του Υπουργού Οικονομικών και της εκπροσώπου της Κεντρικής Τράπεζας», είπε, σημειώνοντας, ότι «το μόνο βέβαιο, είναι ότι δεν μπορεί να παραμεριστεί ο αρχικός λόγος της συνεδρίας, για τις προτάσεις που είναι ‘υπερώριμες’ και θα παν Ολομέλεια, έναντι της πολύ πρόσφατης ενέργειας της Κυβέρνησης να φέρει νομοσχέδια».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι «είναι αδύνατο να καταλάβω τι είναι τόσο απόρρητο για να είναι κλειστή η συνεδρίαση».

Η κ. Ερωτοκρίτου επεσήμανε ότι ο Υπουργός ενημερώθηκε για την απαίτηση των μελών της Επιτροπής για την παρουσία του ιδίου και της ΚΤΚ στην Επ. Οικονομικών και ανταποκρίθηκε θετικά. «Θα εξετάσουμε και τα δύο», είπε, αναφερόμενη στα νέα νομοσχέδια και στις υφιστάμενες προτάσεις των κομμάτων. «Δεν σημαίνει ότι δεν θα δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες προτάσεις», είπε.

