Στις 2 Απριλίου ενώπιον Κακουργιοδικείου ο Φαίδωνας Φαίδωνος - Επίδοση κατηγορητηρίου εντός ημέρας

Σήμερα 19 Μαρτίου 2026 καταχωρήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού υπόθεση που αφορά κατ’ ισχυρισμόν βιασμό σε βάρος του εν αργία Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές.

Το Δικαστήριο όρισε την 2α Απριλίου 2026 ως ημερομηνία κατά την οποία ο κατηγορούμενος θα παραπεμφθεί ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στη Λεμεσό.

Όπως αναφέρθηκε από τη Νομική Υπηρεσία, το κατηγορητήριο με βάση το οποίο θα παρουσιαστεί αρχικά στο Επαρχιακό Δικαστήριο έχει ετοιμαστεί από την Αστυνομία.

Μετά την παραπομπή της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο, την ευθύνη για την τελική διαμόρφωση του κατηγορητηρίου θα αναλάβει η Νομική Υπηρεσία.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες που έγιναν από επιχειρηματία και από το φερόμενο θύμα.

Η διαδικασία βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν αποτελεί απόδειξη ενοχής, καθώς η υπόθεση θα εξεταστεί από το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο και θα αποφανθεί επί της ουσίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το κατηγορητήριο αναμένεται εντός της ημέρας να επιδοθεί στο εν αργία Δήμαρχο Πάφου.