Στις 2 Απριλίου ενώπιον Κακουργιοδικείου ο Φαίδωνας Φαίδωνος - Επίδοση κατηγορητηρίου εντός ημέρας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Το Δικαστήριο όρισε την 2α Απριλίου 2026 ως ημερομηνία κατά την οποία ο κατηγορούμενος θα παραπεμφθεί ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στη Λεμεσό.

Σήμερα 19 Μαρτίου 2026 καταχωρήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού υπόθεση που αφορά κατ’ ισχυρισμόν βιασμό σε βάρος του εν αργία Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές.

Όπως αναφέρθηκε από τη Νομική Υπηρεσία, το κατηγορητήριο με βάση το οποίο θα παρουσιαστεί αρχικά στο Επαρχιακό Δικαστήριο έχει ετοιμαστεί από την Αστυνομία.

Μετά την παραπομπή της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο, την ευθύνη για την τελική διαμόρφωση του κατηγορητηρίου θα αναλάβει η Νομική Υπηρεσία.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες που έγιναν από επιχειρηματία και από το φερόμενο θύμα.

Η διαδικασία βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν αποτελεί απόδειξη ενοχής, καθώς η υπόθεση θα εξεταστεί από το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο και θα αποφανθεί επί της ουσίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το κατηγορητήριο αναμένεται εντός της ημέρας να επιδοθεί στο εν αργία Δήμαρχο Πάφου.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

