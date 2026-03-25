Ζαχαρίας Ευαγγέλου : Η Σιωπή του Εωθινού

Φέτος, για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, η σιωπή πήρε τη θέση του εωθινού. Και ίσως για κάποιους να είναι απλά η απουσία ενός ήχου. Όμως για τον Ζαχαρία Ευαγγέλου πρώην μαέστρο της Φιλαρμονικής του Δήμου Πάφου , όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, αλλά και για όσους ξυπνούσαν κάθε χρόνο με τη φιλαρμονική, δεν ήταν ποτέ απλά μουσική. Ήταν μνήμη, ήταν συναίσθημα,ήταν τελετουργία. Ήταν εκείνο το γνώριμο ρίγος που ένωνε το χθες με το σήμερα. Που ένωνε ανθρώπους, στιγμές, γενιές.

Τα τελευταία χρόνια αναφέρει στην ανακοίνωση του ο κ. Ευαγγέλου, είχε την τιμή να υπηρετεί αυτή την παράδοση ως μαέστρος, μαζί με ανθρώπους που έδιναν την ψυχή τους για να κρατηθεί ζωντανή.

Όχι από υποχρέωση, αλλά από αγάπη. Φέτος, δεν θα τους ακούσετε σημειώνει, προσθέτοντας πως η σιωπή αυτή δεν είναι απλώς απουσία ήχου, αλλά ένα κενό που αφήνει πίσω της μια διακοπή. Μια παύση σε κάτι που για χρόνια είχε συνέχεια. Χωρίς φωνές. Χωρίς αντιπαραθέσεις. Μόνο με τη λύπη ότι κάποιες παραδόσεις αξίζουν να τις ακούμε… πριν χαθούν.

Σε όσους περίμεναν να τους ακούσουν σήμερα, να ξέρουν πως κι εκείνοι περίμεναν το ίδιο. Και ελπίζουν… αυτή η σιωπή να μην κρατήσει για πάντα, συμπληρώνει ο κ. Ευαγγέλου.

Σημειώνεται πως μετά από είκοσι χρόνια συνεχούς και ουσιαστικής παρουσίας στη Φιλαρμονική του Δήμου Πάφου, ο μαέστρος Ζαχαρίας Ευαγγέλου ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει, κλείνοντας έναν σημαντικό κύκλο προσφοράς στον πολιτισμό της πόλης.

Στην αποχαιρετιστήρια ανακοίνωσή του, ο κ. Ευαγγέλου επισημαίνει ότι η Φιλαρμονική δεν υπήρξε απλώς ένας μουσικός θεσμός, αλλά μια βαθιά οικογενειακή και πολιτιστική παρακαταθήκη, μια ζωντανή συνέχεια αξιών, ήθους και αγάπης για τη μουσική, που μεταδόθηκαν από γενιά σε γενιά. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του, η Φιλαρμονική συμμετείχε σε συναυλίες, παρελάσεις, εθνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, εκπροσωπώντας την Πάφο με σεβασμό, αξιοπρέπεια και υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο.

Ξεχωριστή μνεία αποδίδει στον πατέρα του, Δημήτρη Ευαγγέλου, ο οποίος υπηρέτησε τη Φιλαρμονική με αφοσίωση και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του σεβασμού προς τη μουσική και τον πολιτισμό, αποτελώντας θεμέλιο και οδηγό στη δική του διαδρομή.