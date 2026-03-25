Μάρτης - Γδάρτης: Σε ισχύ Κίτρινη Προειδοποίηση - Αναμένονται ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες

Σε ισχύ βρίσκεται η κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες που εξέδωσε χθες το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κίτρινη προειδοποίηση θα διαρκέσει μέχρι τις 18:00 το απόγευμα της Τετάρτης. Οι συνθήκες στην περιοχή, αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας, ευνοούν την ανάπτυξη μεμονωμένων ισχυρών καταιγίδων, το πρωί της Τετάρτης, κυρίως στα παράλια και μετά το μεσημέρι κυρίως σε περιοχές στα ορεινά, το εσωτερικό αλλά και τα βόρεια.

Σημειώνεται ότι οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται, προσθέτει το Τμήμα Μετεωρολογίας.