CNNi: Προσπάθεια του Λευκού Οίκου για διαπραγμάτευση στο Πακιστάν μέσα στο Σαββατοκύριακο

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εργάζονται για να οργανώσουν μια συνάντηση στο Πακιστάν αυτό το Σαββατοκύριακο, με σκοπό να συζητήσουν μια λύση για τον πόλεμο στο Ιράν, όπως δήλωσαν στο CNNi δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια, ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα μεταβεί στη χώρα, ενδεχομένως μαζί με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι το χρονοδιάγραμμα της αναμενόμενης επίσκεψης είναι ρευστό, όπως και ο τόπος διεξαγωγής της συνάντησης και το ποιοι ενδέχεται να συμμετάσχουν.

Η Τουρκία έχει επίσης αναδειχθεί ως πιθανός τόπος διεξαγωγής των συνομιλιών, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, καθώς ορισμένοι αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια σε περίπτωση επίσκεψης στο Πακιστάν.

Το Πακιστάν έχει λειτουργήσει ως βασικός μεσολαβητής στην τρέχουσα διπλωματική προσπάθεια μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, παραδίδοντας στο Ιράν ένα σχέδιο 15 σημείων που προτάθηκε από την Ουάσιγκτον και το οποίο αντιμετωπίζει ζητήματα όπως οι πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της. Ωστόσο, και η Τουρκία έχει διαδραματίσει ρόλο.

Οι συνομιλίες σχετικά με το ταξίδι αναμένεται να συνεχιστούν στο Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι ο Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ηγούνται επί του παρόντος των διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Μέχρι την Τετάρτη το πρωί δεν ήταν σαφές εάν ο Ρούμπιο, ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ θα ταξιδέψουν επίσης για τις συνομιλίες.

