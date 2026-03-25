Ασίμ Μουνίρ: Ποιός είναι ο «αγαπημένος στρατάρχης» του Τραμπ από το Πακιστάν που έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Φως στον ρόλο του Πακιστάν ως μεσολαβητή ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν επιχειρεί να ρίξει το Sky News απαντώντας στο ερώτημα γιατί αυτή η χώρα της νότιας Ασίας διαδραματίζει πλέον τόσο σημαντικό ρόλο.Ως μεσολαβηγτής μεταξύ του προέδρου της Βουλής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, και των απεσταλμένων των ΗΠΑ, καθώς και του Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται να ενεργεί ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ ενώ πάνω από 30 συνομιλίες με ομολόγους του στη Μέση Ανατολή έχει πραγματοποιήσει ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν κατέχουν θέση εξουσίας στη χώρα. Ακόμη και με αυτά τα κριτήρια, ο Μουνίρ έχει συγκεντρώσει σπάνια εξουσία από την ανάληψη του αξιώματος του αρχηγού του στρατού το 2022, χάρη σε μια συνταγματική τροπολογία που τον έθεσε σε μια ενιαία, ενοποιημένη θέση διοίκησης.

Ο Μουνίρ, όπως αναφέρει το Sky News, έχει χτίσει στενή σχέση με τον Τραμπ σχετικά με τη σύγκρουση του Πακιστάν με την Ινδία, την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι έχει τερματιστεί, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τον έχει χαρακτηρίσει ως τον «αγαπημένο του στρατάρχη».

Το Πακιστάν προσχώρησε, επίσης, στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ αμέσως μετά την επίσκεψη του Μουνίρ στο Νταβός για να συναντήσει τον Τραμπ τον Ιανουάριο. Επίσης, σύναψε συμφωνία με μια εταιρεία κρυπτονομισμάτων συνδεδεμένη με την οικογένεια του Τραμπ για τη χρήση του σταθερού νομίσματος USD1 της εταιρείας για διασυνοριακές πληρωμές.

Γιατί το Πακιστάν πιέζει για ειρήνη

Το Πακιστάν διατηρεί άμεση επαφή τόσο με την Ουάσιγκτον όσο και με την Τεχεράνη, έχοντας χαρακτηριστεί ως ο λιγότερο εχθρικός γείτονας του Ιράν, ενώ ταυτόχρονα χαίρει της εμπιστοσύνης των ΗΠΑ, γεγονός που το καθιστά αξιόπιστο μεσολαβητή.

Η πρεσβεία του Πακιστάν στην Ουάσιγκτον φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, την de facto αποστολή της Τεχεράνης από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Είναι επίσης η πατρίδα του δεύτερου μεγαλύτερου σιιτικού πληθυσμού στον κόσμο μετά το Ιράν.

Ωστόσο, καταλήγει η ανάλυση του Sky News, το Πακιστάν έχει τα δικά του κίνητρα για να πιέσει για τον τερματισμό του πολέμου: αντιμετωπίζει διακοπές στην προμήθεια καυσίμων εν μέσω της σύγκρουσης με τους Αφγανούς Ταλιμπάν.

