Μιχάλης Μίτας: Όραμα για μια «έξυπνη» και πράσινη Πάφο με τουρισμό 12 μηνών έως το 2030

Στην εκτίμηση ότι η Πάφος μέχρι το 2030 φιλοδοξεί να κατακτήσει ακόμη υψηλότερη θέση στον διεθνή τουριστικό χάρτη, αναδεικνυόμενη σε έναν από τους κορυφαίους «έξυπνους», πράσινους και πολιτιστικούς προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου, προέβει ο πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, Μιχάλης Μίτας.

Σε δηλώσεις του αναφέρει πως η τουριστική ανάπτυξη της Πάφου τα τελευταία 15 χρόνια καθοδηγείται από ένα ξεκάθαρο και στρατηγικό όραμα, την καθιέρωση της πόλης ως ενός ποιοτικά ανώτερου τουριστικού προορισμού που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εμπειριών στον επισκέπτη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αειφορία του τουριστικού τομέα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, με σεβασμό στο περιβάλλον και την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά .

Στόχος συνέχισε, είναι η τουριστική δραστηριότητα να επεκταθεί στους 11 έως 12 μήνες τον χρόνο, μειώνοντας σημαντικά την εποχικότητα που παρατηρείται σήμερα. Στους βασικούς στόχους για τα επόμενα χρόνια περιλαμβάνονται ανέφερε, η αύξηση της δαπάνης ανά επισκέπτη, η ενίσχυση της επισκεψιμότητας στην ύπαιθρο και στις κοινότητες της επαρχίας, καθώς και η σταδιακή αναχαίτιση του φαινομένου της αστυφιλίας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περαιτέρω ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Πάφου με νέες αγορές και περισσότερες πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και στη συνέχιση της διεθνούς αναγνώρισης της πόλης για τη βιωσιμότητα, την ποιότητα υπηρεσιών και τη συνολική εμπειρία που προσφέρει στους επισκέπτες. Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του οράματος θα διαδραματίσουν σημαντικά έργα υποδομής που βρίσκονται στον σχεδιασμό ή προωθούνται για υλοποίηση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναβάθμιση του Διεθνούς Αεροδρομίου Πάφου, η προώθηση της μαρίνας της πόλης, η βελτίωση του οδικού δικτύου που συνδέει το αεροδρόμιο με την παραλιακή περιοχή, η ανάπτυξη του Πάρκου Ακάμα, καθώς και έργα προστασίας του παραλιακού μετώπου Πάφου - Γεροσκήπου μέσω της κατασκευής κυματοθραυστών. Παράλληλα, στον σχεδιασμό εντάσσονται σημαντικές αθλητικές υποδομές, όπως το αθλητικό κέντρο και το κολυμβητήριο Γεροσκήπου, τα οποία θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ, η αναπτυξιακή πορεία της Πάφου βασίζεται σε ένα σύγχρονο μοντέλο τουριστικού προορισμού, το οποίο είναι πολυθεματικό, ψηφιακό, βιώσιμο, διεθνώς διασυνδεδεμένο και βαθιά ριζωμένο στις τοπικές κοινότητες. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, σημειώνει, είναι που καθιστά την Πάφο όχι μόνο έναν επιτυχημένο τουριστικό προορισμό σήμερα, αλλά και έναν ανθεκτικό και ανταγωνιστικό προορισμό για τις επόμενες δεκαετίες , κατέληξε.