Σύλληψη δύο ατόμων για την έκρηξη σε γυράδικο του Ρώσου επιχειρηματία Dmitry Punin στη Λεμεσό

Θα παρουσιαστούν ενώπιον δικαστηρίου.

Στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 19 και 21 ετών, προχώρησε χθες η αστυνομία, για την υπόθεση έκρηξης σε γυράδικο γνωστού ρώσου επιχειρηματία στις 24 Μαρτίου, 2026 στη Λεμεσό.

Από εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη οφειλόταν σε πυροδότηση αυτοσχέδιου μεταλλικού εκρηκτικού αντικειμένου, που περιείχε εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος, το οποίο τοποθετήθηκε εξωτερικά του υποστατικού.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην πρόσοψη του υποστατικού.

Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν χθες βράδυ με δικαστικά εντάλματα σύλληψης, ενώ σήμερα αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον Δικαστηρίου.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

