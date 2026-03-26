Χειροπέδες σε 35χρονο για κλοπή προτομών στη Γερμασόγεια - Είχε μια στην κατοχή του (εικόνα)

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα - Ο καιρός μέχρι την Κυριακή

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο Αντιδήμαρχος Γερμασόγειας, Χρίστος Παπαμιχαήλ, ο οποίος μίλησε για μια «ντροπιαστική και απολύτως καταδικαστέα ενέργεια, που προσβάλλει την ιστορία και τη μνήμη του τόπου μας».

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται 35χρονος για την υπόθεση κλοπής προτομών στη Γερμασόγεια.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε το Σάββατο 21 του μήνα, όταν αντιλήφθηκαν ότι κλάπηκαν τέσσερις προτομές με μπρούντζινες ανάγλυφες μορφές. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το απόγευμα της Τετάρτης λίγο μετά τις 19:00 μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού, μετά από πληροφορία, εντόπισαν πρόσωπο να έχει στην κατοχή του μια από αυτές τις ανάγλυφες μορφές και προχώρησαν στην αυτόφωρη σύλληψή του. 

Ο 35χρονος προέβαλε διάφορους ισχυρισμούς οι οποίοι τυγχάνουν διερεύνησης και αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο για την προσωποκράτησή του.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζουν. 

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο Αντιδήμαρχος Γερμασόγειας, Χρίστος Παπαμιχαήλ, ο οποίος μίλησε για μια «ντροπιαστική και απολύτως καταδικαστέα ενέργεια, που προσβάλλει την ιστορία και τη μνήμη του τόπου μας». Την ανάρτηση συνόδευσε με φωτογραφία από το σημείο. 

