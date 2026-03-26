Χειροπέδες σε 35χρονο για κλοπή προτομών στη Γερμασόγεια - Είχε μια στην κατοχή του (εικόνα)

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται 35χρονος για την υπόθεση κλοπής προτομών στη Γερμασόγεια.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε το Σάββατο 21 του μήνα, όταν αντιλήφθηκαν ότι κλάπηκαν τέσσερις προτομές με μπρούντζινες ανάγλυφες μορφές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το απόγευμα της Τετάρτης λίγο μετά τις 19:00 μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού, μετά από πληροφορία, εντόπισαν πρόσωπο να έχει στην κατοχή του μια από αυτές τις ανάγλυφες μορφές και προχώρησαν στην αυτόφωρη σύλληψή του.

Ο 35χρονος προέβαλε διάφορους ισχυρισμούς οι οποίοι τυγχάνουν διερεύνησης και αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο για την προσωποκράτησή του.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζουν.

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο Αντιδήμαρχος Γερμασόγειας, Χρίστος Παπαμιχαήλ, ο οποίος μίλησε για μια «ντροπιαστική και απολύτως καταδικαστέα ενέργεια, που προσβάλλει την ιστορία και τη μνήμη του τόπου μας». Την ανάρτηση συνόδευσε με φωτογραφία από το σημείο.