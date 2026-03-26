Αυτά είναι τα καλύτερα αυτοκίνητα για τους ηλικιωμένους οδηγούς -Τι έδειξε νέα έρευνα

Η συζήτηση γύρω από την οδήγηση σε μεγαλύτερη ηλικία έχει επανέλθει δυναμικά τα τελευταία χρόνια, καθώς όλο και περισσότερες έρευνες προσπαθούν να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ ηλικίας, ασφάλειας και κινητικότητας. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι ηλικιωμένοι οδηγοί εμπλέκονται συνολικά σε λιγότερα τροχαία ατυχήματα σε σχέση με τους νεότερους, ωστόσο τα περιστατικά στα οποία συμμετέχουν τείνουν να έχουν μεγαλύτερη σοβαρότητα, και οι ίδιοι αντιμετωπίζουν συχνότερα πιο σοβαρούς τραυματισμούς.

Αυτό το δεδομένο έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με το αν και πότε ένας οδηγός μεγαλύτερης ηλικίας θα πρέπει να σταματά να οδηγεί. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν απόψεις που υποστηρίζουν ότι μετά από ένα συγκεκριμένο ηλικιακό όριο η οδήγηση θα πρέπει να περιορίζεται ή ακόμη και να διακόπτεται.

Από την άλλη, αρκετοί ειδικοί επισημαίνουν ότι μια υποχρεωτική «συνταξιοδότηση» από το τιμόνι μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας μετακίνησης των ηλικιωμένων ανθρώπων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο γερμανικός οργανισμός ADAC,πραγματοποίησε μια εκτεταμένη αξιολόγηση με στόχο να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα αυτοκίνητο ώστε να είναι κατάλληλο για οδηγούς τρίτης ηλικίας.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, τα σύγχρονα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού είναι ίσως το πιο σημαντικό κριτήριο επιλογής για ένα όχημα από έναν ηλικιωμένο, αφού μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα σημαντικό «δίχτυ προστασίας» στην οδήγηση.

Η έρευνα του οργανισμού δείχνει επίσης ότι το μέγεθος και η εργονομία του οχήματος παίζουν καθοριστικό ρόλο. Σύμφωνα με όσα ανακοινώνει ο ADAC, ένα σχετικά συμπαγές αυτοκίνητο με καλή περιμετρική ορατότητα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς διευκολύνει τους ελιγμούς μέσα στην πόλη και μειώνει το άγχος κατά τη στάθμευση ή την κίνηση σε στενούς δρόμους.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, ο ADAC καθορίζει και ορισμένες βασικές τεχνικές προδιαγραφές για το ιδανικό αυτοκίνητο για ηλικιωμένους οδηγούς. Πιο συγκεκριμένα, για έναν ηλικιωμένο οδηγό το μήκος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 4,50 μέτρα ώστε να διατηρείται η ευελιξία, ενώ το ύψος του αμαξώματος καλό είναι να φτάνει τουλάχιστον το 1,50 μέτρο για πιο άνετη είσοδο και έξοδο από το όχημα.

Το ύψος καθίσματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 47 εκατοστά από το έδαφος, ώστε ο οδηγός να μην χρειάζεται να «χαμηλώνει» υπερβολικά για να καθίσει. Παράλληλα, το αυτοκίνητο θα πρέπει να μπορεί να φιλοξενήσει τέσσερις έως πέντε επιβάτες και το ύψος του χώρου αποσκευών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 78 εκατοστά, διευκολύνοντας τη φόρτωση αντικειμένων. Με βάση αυτά τα κριτήρια, ο οργανισμός σημειώνει ότι ορισμένοι τύποι αυτοκινήτων δεν είναι ιδανικοί για οδηγούς τρίτης ηλικίας.

Για παράδειγμα, ένα διθέσιο κάμπριο ή ένα χαμηλό κουπέ μπορεί να δυσκολεύει την είσοδο και την έξοδο από το όχημα, ενώ και τα μεγάλα επαγγελματικά βαν δεν προσφέρουν πάντα την ορατότητα και την ευκολία χειρισμού που χρειάζεται ένας ηλικιωμένος οδηγός. Αντίθετα, τα σύγχρονα SUV θεωρούνται από τις πιο ισορροπημένες επιλογές, καθώς συνδυάζουν ψηλή θέση οδήγησης, καλή ορατότητα, πρακτικότητα και επαρκείς χώρους.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο ADAC προχώρησε και σε μια λίστα με προτεινόμενα μοντέλα, χωρίζοντάς τα σε διαφορετικές οικονομικές κατηγορίες. Στην πιο προσιτή κατηγορία, ξεχωρίζουν μοντέλα όπως το Nissan Juke, το Seat Arona, το Renault Captur και το Volkswagen T-Cross, τα οποία συνδυάζουν συμπαγείς διαστάσεις με σύγχρονα συστήματα ασφάλειας.

Στην επόμενη οικονομική κατηγορία βρίσκονται επιλογές όπως το Audi Q2, το Fiat 500X, το Opel Crossland, το Nissan Qashqai, το Seat Ateca, το Volkswagen T-Roc, το Citroën C5 Aircross και το Ford Puma.

Στην τρίτη κατηγορία, με ακόμη πιο προηγμένα χαρακτηριστικά άνεσης και τεχνολογίας, συναντά κανείς μοντέλα όπως το Audi Q3, το Toyota Corolla Cross, το Volkswagen T-Roc Cabriolet, το Mercedes B-Class και το Skoda Karoq.

Τέλος, στις πιο ακριβές κατηγορίες βρίσκονται μοντέλα που συνδυάζουν premium χαρακτήρα με προηγμένες τεχνολογίες, καθώς και ορισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν για την απλότητα στην οδήγηση. Ανάμεσά τους βρίσκονται το Mitsubishi Eclipse Cross, το BMW X1, η Mercedes GLA, το Opel e-Combo, το Jaguar E‑Pace, το Kia e‑Soul και το Kia Niro EV.

