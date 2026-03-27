Τις συνθήκες οδικής σύγκρουσης και τραυματισμού 39χρονου διερευνά στην Πάφο η Αστυνομία

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες και αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, που συνέβη χθες στην επαρχία Πάφου και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό άντρα ηλικίας 39 ετών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 12.15 χθες το μεσημέρι, στη συμβολή της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ με την οδό Κορυτσάς, στη Γεροσκήπου, όπου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα ηλικίας 35 ετών, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 39χρονος.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τον 39χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι, ο 39χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, καθώς και στο δεξί του χέρι.

Αυτός κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του να είναι σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς. Στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου μετέβη και η 35χρονη, η οποία έτυχε των πρώτων βοηθειών και έλαβε εξιτήριο.

Το Τμήμα Τροχαίας Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

